新加坡社运人士邀黄之锋视频演讲被起诉

新加坡警方星期三对曾举办三场小规模集会的一位活跃社运人士，依“公共秩序法”落案起诉，引发包括人权组织人权观察在内的国际社会的关注，要求撤回指控。
新加坡警方11月28日预告将起诉现年37岁的新加坡公民团体“小区行动网络”的负责人范国瀚(Jolovan Wham)，指控他过去一年主办几场不大的公众集会，没有向警方申请许可，包括去年11月26日一场关于公民抗命及社运的闭门论坛，邀请香港前学生领袖黄之锋通过Skype演讲，介绍香港社运现况，被控违反“公共秩序法”中要求有外国演讲者的活动必须事先申请，并得到警方许可的规定。
人权观察针对该消息星期三发表声明，指范国瀚是和平示威者，要求新加坡政府撤消该案，并再次呼吁修法，保障当地民众和平集会的权利。作为香港自决派新政党“香港众志”秘书长的黄之锋，斥责新加坡政府“比中国大陆更离谱”。
新加坡当局一向对言论和公众集会有严格限制，包括小规模的和平政治集会。未经警方许可而举办公开集会的人士，一旦罪成，可处5千新元（约3700多美元）以下罚款，累犯的可处1万新元以下罚款及6个月以下监禁。许多言论自由组织批评新加坡的法律太过苛严。
据报道，没有律师代表的范国瀚星期三在当地法院上庭，称需要时间寻求法律意见，获准以8千新元保释，案件将于12月13日再作预审。（美国之音）
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