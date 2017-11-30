新加坡防长黄永宏试乘印度国产战斗机 印方卖力推销

据新德里电视台28日报道，新加坡国防部长黄永宏在印度西孟加拉邦卡莱昆达空军基地乘坐了印度“光辉”（Tejas）国产轻型战斗机后座舱。在被印方问到新加坡是否计划购买这款战斗机时，黄永宏表示，“我不是飞行员，只能说感觉像在坐车，飞行很平稳。”
报道称，在印度的“东向”政策中，与新加坡的战略伙伴关系占据重要地位。而新加坡由于国土空间有限，自2004年起便一直租用卡莱昆达基地进行演习。目前，新加坡空军携6架F-16正在印度与印军进行年度联合演习，1个月以来，大约有100名新加坡空军人员驻扎在卡莱昆达基地。
在试乘印度国产轻型战斗机“光辉”后，新加坡防长黄永宏在社交媒体上晒出照片，并配文称“我把自己的生命交到了空军少将辛格（A.P.Singh）的手中。我们乘坐新型‘光辉’（Tejas）战机，在卡莱昆达基地上空2万英尺（约6096米）的高度飞行。在转弯和机动情形下，飞行仍然很平稳，甚至可以自拍！”
印度空军东区司令部一名高级军官科斯拉表示，“新加坡国家虽小，但怀有雄心壮志。我们在一起联合演习一个月，可以彼此学习最佳经验。”至于印军飞行员是否能因此获得驾驶F-16的机会，印军官表示，“不见得”。新加坡防长则对此表示，“我们也不去驾驶苏系战机。这就像厨师使用不同设备。”
报道称，印新防务合作协议签署于2003年。2015年11月印度总理莫迪访问新加坡庆祝两国建交50周年时，该协议获得更新。新加坡防长黄永宏表示，两国防务合作关系“非常坚实并日益强化”，他还将与印度防长西塔拉曼在德里再次展开对话。
然而，新加坡到底会不会买“光辉”战斗机呢？据报道，印度国防部消息人士称，新加坡方面曾表达过“基本意向”，但距离真正订购还“非常遥远”；此外，该战斗机将优先满足印度空军的需要，尽管部分印度空军人员形容其为“次优选择，有缺陷的飞行平台”。（人民日报）
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