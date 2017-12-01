世界最深地铁站：通往“地心” 绝佳避寒处

西媒称，兵工厂站是乌克兰首都基辅市中心的一个地铁站，建于地下105.5米。自1960年11月投入使用以来，兵工厂站便是全世界最深的地铁站。这几乎是一场通往地心的旅行。这座地铁站建于苏联时期，从地面到达站台需要花费5分多钟的时间，而大多数参观这座城市的游客都不了解这一信息。
据埃菲社11月28日报道，两条似乎永远不到头的电梯的两侧贴有数十张各式各样的宣传海报；由于路途过长，甚至可以看见有乘客在乘坐电梯时阅读书籍，或是坐在台阶上休息。
意大利乘客安东尼奥·亚法诺开玩笑地说：“我一直都不知道这座地铁站这么深。我第一次进来的时候感觉我正在向地心接近。”亚法诺对这座地铁站的独特和运作能力感到“惊讶”，因为建成57年来一直运转良好。
亚法诺说：“这也许不是东欧最现代化的地铁站，但它很干净，并且作运作良好。”
报道称，兵工厂站是连接第聂伯河两岸地铁线的一部分，第聂伯河穿过了基辅。兵工厂站得名于一座标志性的同名工厂，这座工厂建在地铁站外几米远处。在二战期间，这座工厂负责为苏联红军生产武器装备。
尽管装修朴素——木凳、奶油色大理石墙、白石膏天花板和灰色柱子，但兵工厂站正成为很多游客和充满好奇心的人的旅游景点。
此外，兵工厂站也是客流量最大的地铁站之一，每天有超过2.6万名旅客通行。地铁站周边遍布历史文化景点，如独立广场、基辅洞窟修道院和二战国家博物馆。
报道称，基辅的很多地铁站都修建得很深，原因是在遭遇炸弹袭击或核灾难时可用作避难所。地铁站的温度常年稳定，是乌克兰冬季的绝佳避寒去处。
通往地铁站的很多通道都配备有牢固的金属门、掩体以及在突发情况下用于保护和安置人员的特殊地点。
事实上，基辅还有长长的地下商业中心，其中有数十家商店，可以购买到食物、衣服和各种各样的必需品。
报道介绍说，除了兵工厂站外，俄罗斯也有几个因为深度而出名的地铁站，比如位于圣彼得堡的海军部站（地下102米）和位于莫斯科的胜利公园站（地下84米）。位于朝鲜平壤的复兴站也位于地下100米处。
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