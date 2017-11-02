中国人“海淘”供不应求 西班牙探索电商市场寻机遇

西媒称，中国市场对于西班牙企业来说是个非常严格的挑战，但是面对中国消费者的巨大需求，西班牙缺乏在线购物供应。
据西班牙《阿贝赛报》网站10月30日报道，上述判断是当日参加“西班牙与中国合作机遇”研讨会的企业高管和专家们得出的结论之一，这次研讨会在于马德里举行的第二届中国西班牙交流发展论坛框架内进行。
中国阿里巴巴集团西班牙与葡萄牙区业务总监埃内斯托·卡卡瓦莱指出，中国海外网购的需求远远大于供给，因此需要“西班牙公司灵活智慧地适应如此强大的需求”。与此同时，埃内斯托强调，中国电子商务发展迅速，网络用户已经占到全民一半人口，而且“中国人的网购额是欧洲人的五倍还多”。
西班牙著名商标论坛总裁米格尔·奥特罗也指出，在电子商务这一块，西班牙缺少供应，而电子商务或有助于西班牙中小企业进入中国市场。
不过奥特罗更看好西班牙企业实体进入中国市场，并指出创立品牌比专注销售更加重要，“令人遗憾的是，很多在线销售产品未能打造自己的品牌”。
报道称，为了达到这个目的，与会者认为西班牙企业在进军中国之前必须好好研究市场，做好当地公关，并从其他国家借鉴经验。
西班牙商会国际部主任阿尔弗雷多·博内特表示，中国不是用来练手的市场，企业要进入这个市场，必须实现高度国际化，并事先获取经验。
中国国家旅游局驻马德里旅游办事处主任张志云指出，为促进中西两国的合作与旅游，必须寻找国际合作项目，分析未来趋势，同时利用社交网络和互联网来促进双方交流。
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