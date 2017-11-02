超人能力或成现实 英媒称美军发现提高学习速度方法

据英国《每日快报》网站10月30日报道称，美国国防部高级研究项目局展示了如何用非侵入性的方法大幅提高学习速度。他们与来自加利福尼亚州HRL实验室、加拿大蒙特利尔麦基尔大学和纽约Soterix Medical公司的科学家合作进行的研究显示，通过经颅直流电刺激装置来刺激大脑的前额叶皮质，学习速度将提升40%。
研究人员在猕猴身上进行了实验，然后促使它们为获得奖励而完成任务。据发表在美国《当代生物学》半月刊上的研究报告称，戴着这一装置的猴子在进行了12次尝试后完成任务并获得奖励，而那些没戴装置的猴子则进行了21次尝试。
负责这一项目的HRL实验室的研究员普拉文·皮利说：“在这一实验中，我们用个性化的非侵入性刺激方式来刺激前额叶皮质。这一区域控制着许多管控功能，包括决策、认识控制和背景记忆的获取。它与大脑几乎所有其它皮质区相联，刺激它会产生广泛的影响。”
研究报告称：“这些结果与经颅直流电刺激会给大脑活动带来广泛改变的想法是一致的。另外还表明，这可能是一种以廉价的、非侵入性的方式改变人类功能连通性的非常有价值的方法。”
国防部高级研究项目局正在致力于一系列令人印象深刻的项目，这些项目可能会带来超人类能力。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost