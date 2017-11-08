中国动画教育青少年警惕间谍：培养国家安全意识

港媒称，2015年，两名中国人因向外国间谍出卖包括辽宁舰照片在内的军事机密被判刑。一家日本新闻机构去年发表了这艘航母的细节照片，引起中国媒体呼吁加强反间谍工作。
香港《南华早报》网站11月6日报道称，一个小男孩正在看爸爸准备向一家海外杂志投稿的中国军舰的照片，这时，他的爷爷冲了进来，手上拿着一份报纸，上面是一篇关于间谍的文章。
男孩问：“爷爷，间谍是什么？”
爷爷严肃地说：“间谍就是敌人派来搜集我们情报的人。和平时期，用这些情报来破坏我们的发展，打仗的时候，就会害死我们无数的同胞。”
报道称，这是中国青少年上个月观看的一部视频中的情景，目的是培养他们应对日益严重的间谍威胁的意识。
报道称，这部视频是官方的中国教育学会上月推出的网络专题教育活动的一部分，旨在使中小学生懂得如何履行维护国家安全的职责和义务。
据报道，这项活动包含小学版和中学版两部教育片，此外还有一组测试题，其中的问题包括“发现间谍行为时应拨打下面哪个电话？”等。
在中学版教育片中，演员们演示了三种间谍行为：泄露政府数据、偷拍军事基地、违反网络安全操作规定。
教育片告诉孩子们，在发现这些行为时，公民应当向情报和安全部门报告。
报道称，教育片中的案例是根据官方媒体报道的间谍案件改编的。
报道称，官方发布的活动通知说，根据《中华人民共和国国家安全法》的要求，国家安全教育应成纳入国民教育体系。通知还说，所有参与“国家安全专题教育活动”的学校，应安排学生和家长一同观看视频，并完成在线测验。
报道称，这项活动覆盖了北京、深圳、广州等主要城市。
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