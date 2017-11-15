可全球追踪对手！ 俄媒称俄将发射新型电子侦察卫星

据俄罗斯《消息报》网站11月13日报道称，俄罗斯国产新型电子侦察卫星“刺实植物”将于2018年发射。这种独特的产品可以发现雷达站、无线电转播器、导弹发射和其他军事装备的辐射。它的机载设备会拦截和分析电子设备发送的信息。
《消息报》从俄空天军总司令部获悉，首枚“刺实植物”卫星将于明年升空。研发单位列舍特涅夫信息卫星系统公司拒绝发表评论。
近日，这种卫星的模型在国防部展览会上亮相。关于“刺实植物”的消息今年夏天首次出现，在国防部长谢尔盖·绍伊古视察信息卫星系统公司时，公司向代表团展示的宣传材料中包含此前未公开的“刺实植物”-S和“刺实植物”-V。
国防部与信息卫星系统公司2014年秋签订了“刺实植物”的试制设计合同。俄罗斯航天系统公司负责研制地面控制系统。埃菲斯航天信息控制系统研究中心制订了系统的基本要求。
俄罗斯齐奥尔科夫斯基航天研究院院士亚历山大·热列兹尼亚科夫表示，电子侦察卫星可以让俄军获得敌军在全世界任何地方的活动情报，从而大幅提升我军实力。
外国最著名的电子侦察卫星是美国的“门特”（Mentor）。目前已经有7枚这样的卫星在轨，它们安装了直径100米的巨大天线。
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