法国警察自杀率飙升：恐袭威胁导致巨大心理压力

西媒称，在讽刺杂志《查理周刊》编辑部遭遇恐怖袭击几天之后，媒体曝出负责调查受害者家属的法国警察埃尔里克·弗勒杜的死讯，45岁的弗勒杜在自己的办公室编写关于受害者家属访谈报告时开枪自杀，同年即2015年又有43名法国警察决定以同样的方式结束自己的生命。
据《西班牙人报》网站11月13日报道，安保部队自杀人员统计数字鲜少公布于众，但是2017年该人群自杀人数飙升引起爱丽舍宫警惕。仅上周就有6名警察、两名宪兵自杀，而内政部的统计数字显示，今年以来已经有60名安保人员（44名警察，16名宪兵）自杀，令2017年成为法国历史上安保人员自杀人数最多的一年。
内政部长热拉尔·科隆已经要求警察和宪兵负责人调查情况，并采取措施预防和制止这一自杀浪潮，科隆还将与主要警察工会人员会晤，听取后者诉求。总理爱德华·菲利普要求不要轻视这些统计数据，因为“我们非常需要警察、宪兵和军人”。
2010年一家媒体调查机构公布一份报告，报告对2005年至2009年法国安保部队人员自杀现象进行深入调查，指出该人群自杀的风险比其余人口高36%。
从统计数据中还发现，大部分自杀人员供职于巴黎，这里设有大约3.6万名警察。最近两个月巴黎自杀的警察人数更是创下纪录，每10名自杀者中有7人供职于巴黎。此外自杀者中以男性居多，今年以来自杀的警察中只有三位是女性。
报道称，迄今导致警察自杀成风的原因没有记录文件。2013年内政部长曾表示，这些警察应该是出于“私人原因”自杀，警察工作的艰苦也不排除是原因之一。一位高级警官表示，警察自杀的原因很复杂，有的是因为病情严重，有的是因为失去了至亲至爱，而原因与工作相关的案例并不多。
然而警察工会指出，高强度、高风险的警察工作状态很有可能是诱发自杀的因素，法国境内日益增加的圣战主义威胁也给安保部队造成了巨大压力。自《查理周刊》恐怖袭击以来，法国面对特殊状况已将近两年，导致一线反恐安保人员的精神健康状况堪忧。此外警察都配备枪支，这也为他们自杀提供了便利。
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