中国大妈广场舞遍地开花惹争议：官方出手加强管治

英媒称，中国广场舞似“脱缰野马” ，遍地开花，风波不断、争议不断，还走出国门，“攻陷”巴黎卢浮宫、莫斯科红场、美国日落公园。
据英国广播公司网站11月14日报道，中国体育总局日前发出通告，要求各级政府进一步规范广场舞，包括禁止在烈士陵园等场所跳舞、所产生噪音不可影响周边学生上课和居民生活等。
报道称，体育总局在网站的通告同时要求地方政府善用闲置的空间，为广场舞者提供活动场地，也要加强监管，以免有人通过广场舞非法敛财或“传播封建迷信思想”。
报道称，通告一出，许多网友都表态支持。但是也有人质疑，政府早就发出过类似的要求了，但是因为广场舞引发的冲突还是禁之不绝。
没有“法律强制性”的规范
报道称，体育总局明令不可以在烈士陵园跳广场舞，大概与7月有报道指一些妇女在郑州的烈士陵园闸外空地跳舞有关。报道传出后，引来广泛批评，指这些妇女不尊重有关场合的严肃性。
园方指，在陵园外跳舞使环境变得嘈杂，破坏陵园神圣肃静的气氛。
报道称，有评论也留意这个通知没有明确罚规，没有“法律强制性”，根本不可能帮助解决问题。
浙江省10月时通过新规，禁止广场舞噪音“扰民”，违者可被罚款200至500元人民币。法律出台一个多月，尚未有报道指有人由触犯规定被罚。
随时跳、随处跳
报道称，近年，中国经常传出跳广场舞的大妈因用地问题与其他人争吵的报道。
6月的时候，河南省便有报道指一群打篮球的年轻人与要在篮球场跳广场舞的妇女争执。
9月的时候也有报道指，一些妇女乘大巴从西昌返回成都，车子在路上坏了。她们为了消磨时间，在高速公路上跳起舞来，被后来到达现场的救援人员阻止。有网友打趣说，世界“已经不能阻止大妈们跳广场舞了”。
报道称，但其实还是有一种东西能令她们停下来：高考。今年6月，湖南宁远县城区范围内近5000名广场舞大妈配合高考“静音护考”行动，在高考期间主动停跳广场舞10天。
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