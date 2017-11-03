美国犹他大学一名中国留学生遭枪杀

当地时间10月30日晚，美国犹他大学附近发生一起枪击事件，一名23岁的中国留学生被枪杀。目前嫌犯已被拘捕。中国驻美国大使馆表示，将继续与各方保持沟通，妥善处理后续事宜。
据悉，这名中国留学生当晚在犹他大学门口停车时，一名白人男性企图劫持其车辆，并对其实施了致命枪击。
校方随后确认受害者为一名郭姓学生，是该校计算机专业的优秀学生。该校发言人肖·伍德31日接受新华社记者采访时说，郭姓学生在潜心学业的同时，还兼任该校国际学生办公室学生顾问。
事件发生后，当地警方随即展开搜捕，31日在市中心图书馆拘捕了嫌犯。警方确认，嫌犯名为奥斯汀·布坦，现年24岁。警方说，这名嫌犯和他的妻子可能还与此前一周在科罗拉多州发生的一起谋杀案有牵连。
校方31日发表声明宣布当天停课，以悼念这名受害学生。目前，校方已与受害者在中国的家人取得联系，并安排其家人赴美。
社交媒体发布的消息显示，31日晚在犹他大学将举行悼念活动。人们在脸谱网站纷纷表达了对这名遇害学生的哀悼。
中国驻美国大使馆对此案高度重视。使馆工作人员告诉新华社记者，事件发生后，使馆在第一时间与警方联系，敦促警方尽快破案。使馆向受害者家属表示慰问，并提供必要协助，同时还对校内其他中国籍学生展开了安抚工作。使馆表示，将继续与当地警方、校方和受害者家属保持沟通，妥善处理后续事宜。
中国驻美使馆同时希望在美留学生和华侨华人注意留意当地治安形势，加强自我安全防范意识，确保在美生活、学习、工作、出行平安顺利。（新华网）
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