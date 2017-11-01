美国防部：中国轰炸机正在“演练攻击关岛”

美国防务新闻网站10月31日报道引述美国国防部的表态称，中国已经进行了多次针对美国领土关岛的轰炸训练，以便对这个让美国空军在太平洋地区进行作战的岛屿实施打击。
美国军方是在一次媒体吹风会上透露出这些观点，参加吹风会的都是跟随美国参谋长联席会议主席邓福德的记者。
军方表示，中国除了在南海的人造岛礁上进行的军事基础设施建设外，还在建设和扩大本国的战斗机部队以拓展其在东海、南海等地区遂行攻势作战的能力。
值得注意的是，尽管美国军方承认，朝鲜核计划对美国带来的威胁也在不断增加，但是一场与朝鲜的冲突在美国看来仍然是“我们可以胜利的战斗”，但是对中国而言，美军就要“担忧事态的具体走向”。
美国参谋长联席会议主席邓福德在吹风会上表示，中国“极有可能”是美国在这一地区长期的挑战者，当我们审视中国所发展的作战能力时，我们必须确信我们可以继续保持在太平洋地区承担盟国义务的能力。
在过去的几年中，日本航空自卫队已经出动了超过900架次以拦截中国战机进入日本防空识别区的的行动，而当2013年中国宣布了自己的防空识别区后，日本不得不向冲绳的那霸空军基地重新部署了两个战斗机中队，以应对与中国更加频繁的空中对峙行动。
“现在我们将面对全副武装的中国侧卫战斗机与日本战机日常的近距离交锋”，美国军方同时表示，中美两国飞机之间的行动也在增多，“最近一段时间，解放军战机拦截美国飞机已经变得司空见惯”。
美国军方表示，中国飞机同时也在测试美国的防空识别区，中国的轰-6K已经装备了射程1600公里的空射巡航导弹，并且正在测试美国在关岛附近的防区设置。这些轰炸机“并不罕见”的飞行训练已经接近了美国领土。
美军称，“这是中国正在演练攻击关岛”。
大部分的飞行并不会产生诸如不安全飞行报告在内的变数，因此美军也不会主动升级事态。与此同时，中美两国军队之间的交流仍然保持开放。
另据《环球时报》报道，中国空军专家傅前哨认为，在公海上空所有国家的飞机都享有飞越自由权，其他国家不得干扰或阻碍。美军关岛的飞机经常到西太地区活动，却常常指责其他国家，没有任何道理。此外，“中国战机飞抵关岛”也许是美国五角大楼释放的烟雾弹，这一点值得观察。
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