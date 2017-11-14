中国在海外找伙伴合拍纪录片：让外媒传播中国故事

美国《华尔街日报》网站11月11日刊登题为《中国让西方媒体传播它的信息》的文章称，习近平想让媒体更好地讲述中国故事。如今，中国会在海外找到越来越多的伙伴。
文章称，这位中国领导人已经要求国家媒体做更多工作来“让世界认识一个立体多彩的中国”，展示中国作为世界和平的建设者形象，并帮助加强中国在海外的影响力。
文章称，中国正加紧支持同外国伙伴的合拍片，包括反映中国文化、技术进步和基础设施项目的合拍纪录片。
文章称，探索频道的亚洲机构制作的三集纪录片《中国：习近平时代》就是这样一部纪录片。这部纪录片已于10月播出。
文章表示，该纪录片中点缀着国际投资家罗伯特·劳伦斯·库恩和澳大利亚前总理陆克文等人对习近平及其政策的赞美之词。陆克文说：“习近平是一位有着很大梦想的领导人。”
在其中一集里，经济学家丹比萨·莫约称赞习近平的“一带一路”倡议为“不可思议的变革思想之一”。
文章称，对外国媒体企业来说，联合制作能让它们有机会接触到中国的大量潜在观众。对纪录片制作者来说，这种商业联系还会带来新的资助机会。一些纪录片可能很昂贵，需要从多个伙伴那里取得资助。
探索频道亚太电视网制作及开发副总裁魏克然告诉美媒，探索频道的方式一部分类似好莱坞，一部分类似新闻业。他说：“我们是直观、动情的故事讲述者。”
美媒称，1997年以来，探索频道一直在中国制作纪录片。这些纪录片包括一个每周一小时的特别节目，题为《神奇的中国》，其主题涉及中国的野生动物、技术与工程成就以及文化等。
文章表示，同中国合作的制作企业青睐文化、旅行和历史等话题。这包括野生动物和旅行纪录片，诸如迪士尼公司等联合出品的以熊猫等野生动物为主角的《我们诞生在中国》，以及国家地理频道有关中国文化和基础设施的《鸟瞰中国》。
文章认为，中国让外国人讲好中国故事的努力尤其体现在“一带一路”倡议中。为了促进这一努力，北京已经为国际记者举办了多个论坛，以在习近平的外交政策愿景基础上创造“媒体合作的辉煌篇章”。
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