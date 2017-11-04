母乳喂养两个月　婴儿猝死风险减半

新一期美国《儿科》杂志刊载的一项研究显示，母乳喂养两个月，婴儿猝死综合征的发生风险能降低约一半。这种益处不只适用于纯母乳喂养的婴儿，也同样适用于混合喂养的婴儿。
美国弗吉尼亚大学等机构研究人员对8项大型国际研究数据展开综合分析，涉及2200多例婴儿猝死综合征病例和未有猝死问题发生的近7000名对照婴儿。
研究结果表明，尽管各国文化习惯不同，但各国数据均显示，只要母乳喂养坚持两个月以上，就能降低婴儿猝死综合征的发生风险。但吃母乳不足两个月的婴儿则体验不到这种保护效果。
至于母乳喂养为什么能降低婴儿猝死风险，研究人员猜测，母乳可能提高了婴儿的免疫能力或者改变了婴儿的睡眠方式。
具体而言，母乳喂养2到4个月，婴儿猝死综合征发生风险降低40%；喂养4到6个月，婴儿猝死风险降低60%；喂养6个月以上，风险降低64%。目前，许多机构建议母乳喂养应坚持至少6个月。
纯母乳喂养和混合喂养对降低婴儿猝死风险并无区别，这对那些选择补充奶粉喂养的母亲而言是个好消息。
婴儿猝死综合征是指看似健康的婴儿突然意外死亡，这种问题主要发生在睡眠过程中。婴儿猝死综合征是导致1岁以下婴儿死亡的一个主要原因。（新华社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost