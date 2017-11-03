机器人将抢走人类工作？美调查显示多数人不相信

美媒称，据公共事务研究中心进行的一次调查显示，大多数美国人认为自己的工作至少在未来10年中不会受到自动化的威胁。有超过一半的人认为，自动化会在未来使他们的工作变得更轻松更有效。
据美联社10月29日报道，调查发现，虽然美国人表示自动化技术可能会导致一些人失业，但他们对自己的工作所受到的威胁担心较少。
有57%的受调查者表示，他们认为未来10年中，自己或家人的工作不太可能被自动化取代。与此同时，有56%的人认为，自动化至少有可能使他们的工作得到改善。例如许多人认为，自动化技术已经使他们的工作变得更为安全。
报道称，此次调查的主要发现与最近进行的另外几项调查结果相一致。皮尤研究中心本月公布的一项调查发现，70%的美国人认为，自己的工作不太可能被自动化取代。
而最近的一些分析报告也显示，自动化导致的工作岗位损失比过去研究报告所展示的情况要轻得多。几年前的一些研究报告预测，近一半美国工作岗位都会在未来20年中被取代。
英国培生集团、牛津大学及内斯塔基金会本月公布的一份报告认为，到2030年，每五名工人中只有一名工人所从事的是工作岗位会出现萎缩的行业。
但公共事务研究中心的调查仍然发现，许多美国人对新技术给他们的日常生活和就业市场所造成的影响感到担心。有四分之三的接受调查者认为，至少在一定程度上“人们之间会更为隔绝”。
报道称，大多数人认为，机器人[股评]使得工厂的工作岗位减少。这一观点得到了学术研究和数据的支持。数据显示，工厂现在只需要更少的雇员就能生产出更多的产品。有四分之三的人认为，至少许多零售行业的工人有可能会被自动化取代。
报道称，教育水平不同的人对于这些问题的回答存在巨大差异。没有大学学位的美国人认为自动化会导致自己或家人失业，其人数是有大学学位的美国人的两倍。这与研究发现低技能工作更可能被自动化取代的结果相一致。
此次调查的其他发现还包括：
在餐馆点餐时，大部分美国人更愿意与人打交道，而不愿意与机器打交道。有70%受调查者表示更愿意从一个人那里点餐；有19%的人表示无所谓；仅有10%的人表示更愿意自助。但在超市收银处，有约一半人表示愿意自助或无所谓。
大多数美国人仍然未使用最新技术，这些新技术中包括一些会在未来带来突破的自动化应用。例如，优步公司正在测试自动驾驶汽车，这一技术可能减少对司机的需求。但调查发现，只有四分之一的美国人使用优步和利夫特；只有29%的美国人至少偶尔使用手机支付货物和服务，其他人仍然在使用现金或信用卡。
人们是否使用网上服务或其他技术的分界线是他们的受教育程度。例如，63%的拥有大学以上文凭的美国人曾经在线购物，而在未受过大学教育的美国人中，只有34%曾经在线购物。
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