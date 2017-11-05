日杀人碎尸案令人惊心

日前，曰本神奈川县座间市的一间公寓内发现9具遗体。10月31日，据日本警示厅高尾署搜查本部透露，公寓住户白石隆浩(27岁）以弃尸嫌疑被捕，他供述称：“从搬入公寓后的8月下旬开始共杀了9人。”其中部分受害者遭抢劫财物并被袭击，最多一次抢劫了50万日元。
据警方消息，嫌疑人白石8月22日前后入住座间市的公寓。据其供述，8月底前杀害了第一个受害者，截至10月下旬共计杀害9人。均为勒住颈部窒息而死。
因涉嫌弃尸而被捕的嫌疑人白石隆浩供称：“与9人通过推特认识，告诉他们会帮助他们自杀，把他们带到家中后杀害。”
专案组1日以涉嫌弃尸将白石送检。据分析9具尸体为1名20岁左右男性和8名女性，白石称“杀害的女性全部在20岁左右，还有十几岁的”。
有关动机，白石称对部分女性是“以强暴为目的袭击”，还称“目的也包括抢钱”。案发前的今年6月，白石曾对父亲表示“活着也没什么意思”、“不知道为什么活着”，警方将加紧查明这与案件之间的关联。
白石交代称，自8月22日搬进公寓后的两个多月里共杀害9人。室内冷藏箱共有8个，其中7个装着切断的头部，以及疑似四肢的白骨。冷藏箱中装着类似猫砂的东西，可能目的在于隐藏臭味避免被人发现。
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