新加坡消费者今年内可用银联二维码付款

记者27日从中国银联获悉，银联国际宣布与中国银行新加坡分行在2017年内共同推出“中银新加坡电子钱包”，可绑定银联信用卡后进行二维码付款。双方同时联合新加坡《联合早报》推出“中银早报信用卡”和“中银早报借记卡”，提升对细分消费人群的服务能力。
银联国际还与新加坡百货集团Asia Malls达成合作，约定全面开通后者旗下6家大型百货商场受理银联二维码。
新加坡是最早开展银联卡业务的东南亚国家，目前几乎所有ATM和90%的商户POS终端支持银联卡，覆盖商场、景点、电影院、加油站、出租车等各类场所，且当地超市已全面受理银联卡。随着银联卡在新加坡的使用日益便利，已有4家本地银行发行了各种类型的银联卡，越来越多新加坡消费者也申办和使用银联卡。
中国银行新加坡分行是当地银联信用卡发行规模最大的银行。基于此前合作经验，双方进一步联合新加坡报业控股旗下《联合早报》，推出“中银早报信用卡”和“中银早报借记卡”。其中，“中银早报信用卡”是新加坡第一张具有银联闪付(Quick Pass)功能的钻石信用卡，持卡人不仅可在全球1000多万家商户用银联非接触式支付，还能享受报刊订阅8折优惠，本地加油站、餐饮店消费折扣等专属权益。
“中银早报信用卡”持卡人也可通过即将推出的“中银新加坡电子钱包”，进行扫描二维码付款。“中银新加坡电子钱包”由银联与中国银行新加坡分行共同开发，初期支持绑定银联信用卡，未来绑卡范围还将延伸至银联借记卡，并成为集权益推广、即时申卡、用卡促销等多种功能的综合性支付应用。
“中银新加坡电子钱包”的面世，也意味着银联二维码的境外布局，正从拓展商户受理和服务到访中国游客，转型为服务境外本地消费者。（中国新闻网）
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