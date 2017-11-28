男子银行劫走千万日元 千张纸币998张为“假钞”

中新网11月28日电 据日本媒体报道，日本高知县日前发生一起银行抢劫案，一名男子手拿菜刀进入银行抢劫，劫走共1000张、总价值一千万日元（约合59.3万元人民币）的钞票后离去。不过让这名劫匪万万没想到的是，他抢到的1000张钞票中，竟然有998张都是“假钞”。
报道称，这名男子当时头戴安全帽、手持菜刀闯入位于高知县神田的一家银行，拿菜刀挟持了一名50岁的妇人，并要求行员交出银行现金，否则将对人质不利。
当时虽然状况紧急，但行员仍遵照银行标准流程，偷偷拿出998张面额为一万元、供练习用的“假钞”，并在前后各夹一张真钞交给歹徒。歹徒得手后就马上逃跑。
歹徒出门后，银行职员马上拿着染色彩球追出去，并击中骑车的歹徒及摩托车，在上面留下颜料痕迹。事后警察跟随线索在附近找到了一台沾上颜料的摩托车，并在当晚逮捕了55岁的嫌犯近泽出久，对方也承认犯案。
报道称，由于当时职员机警行事，因此银行总共只损失了两万日元，而在案发现场包含银行工作人员等7位目击者也都没有受伤。
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