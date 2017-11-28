中国拆散亚洲版“迷你北约”

中韩外长在北京举行了会谈。对韩国部署“萨德”反导系统不满的中国，在此之前减少了两国经济往来。
首尔打算恢复对华关系。韩国外长康京和保证，美国反导系统不会危害中国，首尔也不会与东京、华盛顿建立三方军事同盟。中国外长王毅暗示，这些表态有待检验。
王毅在北京的会谈中掌握了所有王牌。围绕“萨德”系统的争议导致中韩经济文化关系被冻结。中国限制了韩国在华公司的业务，并要求中国旅游公司减少赴韩客，令韩国经济损失惨重。
据《南华早报》报道，双方在康京和访华之前已经达成协议，实际上是韩国作出一系列让步。首先，韩国同意不追加部署“萨德”系统；其次，不加入以美国为首的地区反导体系；第三，不发展与美曰的三方军事同盟。
两外长在会谈中应该确定了此前达成的非正式协议。然而，王毅认为有必要提醒客人恪守自己的义务。他说，中方重视韩方关于不加入美国反导体系和无意损害中方安全利益的表态，希望韩方继续妥善处理“萨德”问题。
康京和没有回应中国同行关于承诺需要行动来证明的暗示，她只是呼吁中方消除韩国公司遇到的障碍，促进“人文交流”。按计划，韩国总统文在寅将于12月访问中国。
吉林大学教授王生表示，恢复经济关系符合两国利益，且双方都希望实现朝鲜半岛无核化，但“萨德”系统破坏了两国互信。解放军退役上校岳刚表示，北京越来越担心部署“萨德”系统会加快美曰韩在亚洲建立“迷你北约”的进程。
这个威胁甚至比美国努力在远东部署反导系统还要大得多。
北京和莫斯科能否相信首尔关于美国反导系统无害的保证？俄科学院远东研究所高级研究员帕维尔·卡梅诺夫指出：“美国人部署的系统不是孤立的。它将纳入远东的统一反导体系。我认为，该系统不会用来对付中国的保证难以令人信服。”
韩国峨山政策研究院研究员高名宪表示，中韩领导层都试图保住脸面，把已经达成的协议当做自己的胜利。
他说：“这是首尔的巧妙外交手段，它在‘萨德’问题上坚持了自己的立场，没有作出实际上步。种种迹象表明，北京在某一刻意识到，对韩国采取的政策破坏了韩国老百姓对中国的印象，且未来不容易改变。”
这位专家表示，北京不可能不明白，“萨德”系统是用来保护美国基地并由美国控制的，首尔根本无法保证它不被用来对付中国。
韩国首尔国民大学教授安德烈·兰科夫指出，已达成的协议是中国外交的重大胜利，表明其正在成为地区超级大国。
他说“事实上，中国让一个主权国家公开给自己的安全政策设限而没有给予任何回报。这表明中国形成了自己的‘特殊利益区’，区内国家在制定外交和国防政策时都必须考虑中国的意见。”这位专家提醒，俄罗斯在要求东欧国家拒绝部署美国反导系统时“根本没有被理睬”。
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