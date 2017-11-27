印尼巴厘岛阿贡火山警戒级别调至最高 随时可能再度喷发

外媒称，印度尼西亚巴厘岛阿贡火山有再度喷发的风险，印尼当局要求火山半径8至10公里范围内的居民立即疏散。
新加坡《联合早报》网站11月27日报道，印尼火山学和地质灾害减缓中心11月27日早发表的声明说，火山继续喷发大量火山灰和偶尔小规模喷发。夜晚可见火光，意味着火山可能随时再度喷发。“由于可能即将面临灾难风险，火山学和地质灾害减缓中心已将阿贡火山的警戒级别从三级别调高至最高的四级。。”
另据英国广播公司网站11月26日报道，印度尼西亚巴厘岛的阿贡火山喷出厚厚的浓烟达到了4000米高度”。
报道称，这预示着将有规模可观的喷发，以及明显的灰尘。
当局已经开始在火山灰覆盖的区域发放面具。
报道称，巴厘岛是一处著名旅游目的地，其主要景点库塔和水明漾距离阿贡火山有大约70公里距离。
报道称，在巴厘岛东面的龙目岛，主要的国际机场已经完全关闭。
印尼减灾机构官员在推特上称，火山灰已经落到了位于龙目岛西部的马塔兰市。
报道称，今年早些时候，由于该火山活跃程度上升，已有超过14万人撤离该区域。目前该区域内还有大约2.5万人住在临时疏散场所里。期间有一些当地居民又回到了这里。
官方数据称当地旅游业以及其它产业因此遭受了超过1.1亿美元的损失。
报道称，阿贡火山上一次爆发发生在1963年，造成了超过1000人遇难。
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