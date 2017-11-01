韩国女教师与小学生发生性关系 判刑8年戴电子脚链10年

韩国庆尚南道某小学教师（32岁）因涉嫌与该校一未成年男学生多次发生性关系，31日被检方以涉嫌法定强奸提请判处8年、戴电子脚链10年、接受性教育以及公开身份等。宣判公审将在下个月14日举行。
据韩国《国际新闻》报道，31日，在韩国庆尚南道昌原地方法院教育支援厅第1刑事部举行的终审中，检方向法院作出上述求刑。检方解释称，“本来老师应该是保护学生的角色，但A某反而与未成年学生发生性关系。真是无法容忍。”
报道称，今年夏天，A某在庆南某小学工作期间，与该校高年级的男学生在教室与汽车等场所发生9次性关系。A某因涉嫌法定强奸未成年等，遭到拘留起诉。
A某并非相关学生的班主任，而是今年年初在开展其他教学活动的过程中，与其相识并发生不正当关系的。上个月，当地教育局专门召开会议，罢免了A某的教师职务。她将在5年内无法从事教学相关活动。
A某在最后陈述时表示，“因为我一时错误的判断招致非议，对此非常抱歉。我真诚地向受害人及其家属道歉。”
据了解，韩国为防范有过性犯罪前科的人再次犯案，法院要求这些人刑满释放或假释后必须24小时佩戴电子脚链，方便跟踪、监督，降低再次犯罪的几率。
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