特朗普APEC演讲释放强硬信息

特朗普周五从北京飞抵越南岘港，出席在那里举行的亚太经合组织（APEC）峰会。
特朗普在工商领导人峰会上发表演讲称，长期以来，美国一直向世界开放自己的市场，但是一些国家却对美国施加重重贸易限制。他说，美国不会容忍这种局面继续下去。
特朗普特别提到中国，称他在刚刚访问北京时提到中国不公平的贸易政策。
他说，他并不责备中国，因为中国人这样做是为了自己的利益，地区各国都会本着自己的利益与某他国家发展经贸关系；但是从今以后，美国也会以“美国优先”为出发点，与地区各国公平和对等地进行经贸往来。
除了贸易问题外，特朗普的演讲还涉及网络安全、海上安全与航行自由等问题。他说，印度洋-太平洋地区的每个国家都有追求独立、自由和安全的梦想。
【美国《华尔街曰报》网站11月10曰很道】美国总统特朗普周五在参加APEC峰会时高调捍卫经济民族主义，称美国将捍卫其商业权利，不会签署束缚手脚的多边贸易协议。
特朗普向工商业领袖表示，全球贸易体系和世界贸易组织等制定相关规则的组织对美国不公平。他说，不会再让美国被人占便宜。
特朗普称，他将与印度洋太平洋地区任何希望成为美国合作伙伴的国家签署双边贸易协议，并遵守公平和互惠贸易的原则，但再也不会签署那种束缚手脚、被迫放弃主权并似乎不可能切实执行的多边协议。
特朗普的贸易观点使得美国与参加此次会议的其他20个成员站在截然不同的立场上。
此前在七国集团和二十国集团会议上，特朗普也曾与其他国家领导人观点相左。
【路透社越南岘港11月10日电】美国总统特朗普周五在越南举行的一个亚太经济体会议上释放出关于贸易的强硬信息，称美国不能再容忍长期存在的贸易舞弊行为，将坚持公平和平等的贸易政策。
特朗普说，美国已经准备好与印度洋-太平洋地区的任何国家签署双边协议，但是必须基于“互相尊重和互惠互利”。
特朗普在演讲中多次提到印度洋-太平洋地区，并且提及印度的重要性。
【英国广播公司网站11月10日报道】美国总统特朗普在越南举行的APEC峰会上发表挑衅性演讲，称美国将不得容忍“长期存在的贸易舞弊行为”。
特朗普说，自由贸易已经令美国付出数百万就业机会的代价，他希望解决这种不平衡问题。
在周五发表的演讲中，特朗普指责负责制定全球贸易规则的世界贸易组织，并且说如果所有成员都不遵守规则，那么其将“无法正常运作”。
他抱怨贸易不平衡现象，称美国已经降低了市场壁垒，终结了关税，其他国家却没有对此“予以回报”。
他对参加峰会的工商业领袖和政治领袖说：“这样的做法令很多美国人受到伤害。”
特朗普多次将这一地区称为“印度洋-太平洋地区”,这是一个用于定义美国关于亚洲的新地缘政治观点的词汇。
特朗普没有提及美国传统上提供的在价值观、经济哲学和军事联盟方面的领导者角色。很显然，他希望减小美国在亚太地区充当的角色。
【法新社岘港11月10曰电】美国总统特朗普周五向亚太地区领导人发表演讲，精神饱满地公开宣扬他的“美国优先”理论，发誓他的国家“不会再容忍”不公平贸易、封闭市场和知识产权盗窃，他将重新改写全球贸易规则。
特朗普在演讲中时而过度赞扬亚太国家，时而指责它们削弱了全球最大的经济体，他说全球贸易结构没有很好地服务于美国的利益。
【法新社岘港11月10曰电】美国总统特朗普周五说，亚太地区应与朝鲜领导人金正恩的核野心共存，他称这种野心为“病态的白日梦”。
他在越南举行的一年一度的APEC峰会上发表演讲称：“本地区及其善良人民的未来不应被一名独裁者关于暴力政府及核敲诈的病态白曰梦所绑架。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost