三大富人资产等于半数国人财富 美贫富悬殊程度令人咋舌

美国最富有的三个人——比尔•盖茨、杰夫•贝索斯和沃伦·巴菲特——的财富相当于按财富程度划分的后半部分美国人口 (有1.6亿人）的财富总和。
对美国最富有群体进行的财富分析显示，盖茨、贝索斯和巴菲特三人总计坐拥2485亿美元财富。美国政策研究所称，富人和穷人的贫富差距不断拉大，这已引发一场“道德危机”。
某智囊机构发布报告称，特朗普的税改提议将“加剧当前的贫富悬殊程度”，因为80%的税改好处最终将归于1%最富有家庭。
该报告联合撰写人、经济学家查克•柯林斯说：“财富不平等的情况愈演愈烈。现在应该采取行动去减缓财富不平等的状况，而不是为极富群体减税。”
这份研究报告还发现，荣登《福布斯》双周刊美国富豪400强的亿万富豪们拥有的财富总计2.68万亿美元，比英国国内生产总值还要多。”
报告称：“如今我国最富有的400人的财富，比从底层算起64%的美国人口（约有8000万个家庭或2.04亿人)的财富总和还要多。”
报告称“亿万富豪阶层”仍在以有记录以来最快的速度“与我们其他人拉开差距”。报告还说：“ 100多年来，我们还从未见到财富和权力集中度达到如此极端的水平。”
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