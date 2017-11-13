新加坡游客钱包丢在三亚 警方凭刷卡小票找到失主

海南日报客户端11月12日消息，“谢谢捡到钱包的黄先生，在路边等了我半天，谢谢三亚民警，就凭一张没什么资料的收据找到我了，办事效率赞！China rocks！”近日，新加坡华侨Kelvin Goh在三亚旅游时，遗失了自己的内含近4万人民币（折合）的皮包，却没想到能失而复得，颇受感动的他通过社交平台为中国点赞。网友也跟帖赞扬三亚拾金不昧的市民和不懈寻找失主的警察：“你们是中国人民的骄傲！”
11月11日15时，在三亚市公安局海棠分局藤桥派出所内，在市民黄清俤的见证下，办案民警郭俊辉经过身份验证，将皮包归还给失主Kelvin Goh。面对失而复得的皮包，Kelvin Goh激动地多次表达感谢。事后还在国外社交平台用中英文感慨，并为中国点赞：“世界是美好的，好心人还存在！”
记者获悉，11月9日下午，市民黄清俤在三亚海棠区天房洲际酒店前捡到一个黑色皮包，内含大量人民币和外币。黄清俤在该酒店守候许久，也没能等到失主前来寻回。第二日，他将钱包送到附近的三亚国际免税城警务室，希望警察能提供帮助。
正在执勤的藤桥派出所民警郭俊辉清点后发现，皮包内有人民币14400元、新加坡币4900余元，以及两张新加坡星展银行的信用卡和一张银联刷卡小票。信用卡上有”KELVIN GOH”的签名，除此之外，没有任何失主的联系方式。
“当时也是一筹莫展，不知从何下手。”围绕仅有的零星线索，在该所所长李晓峰的支持下，郭俊辉先通过110报警台核查，没有相关报警信息，又通过三亚市公安局出入境管理支队调查，亦无线索。拨打新加坡星展银行电话查询，但银行无法提供客户信息给警方。
面对接连的失败，郭俊辉并未放弃寻找。他重新检查皮包，发现有一张在三亚南山文化旅游区刷卡的银联小票，郭俊辉判断应是失主在南山寺捐款时留下的，或许会有联系方式。就这样通过中国银联三亚负责人以及南山景区有关负责人的协调联系，警方终于辗转找到了尚在海口的失主。
当时就怕寻找时间太长，失主回国就很难联系到了，现在觉得心里边挺温暖，这也是我们应该做的。”将钱包交还给失主后，郭俊辉又投入到新的工作中，继续去帮助市民查找被盗窃的电动车线索。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost