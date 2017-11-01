SIRS联手点点客　助力新加坡企业迈入微信数码化新时代

以中国社交电商高速发展经验，引导新加坡传统中小企业走向数码化为目标，在新加坡各大政府部门的大力支持和通力协作下，首期游学班获得来自新加坡的企业家、政府、院校及相关人士的热烈响应，报名踊跃，不到一周，名额一抢而空。
近50人的新加坡游学团，全程围绕微信及移动互联网思维的运用与实践。资深的移动互联网专家及博士传授企业走向移动互联网的理论知识；课间，穿插各类生动有趣的点点客软件时尚互动游戏；现场，微信闭环状态下各自轻松点外卖、点饮料，点服务。当按摩技师们半小时内神速抵达现场，令企业家们惊喜万分。享受按摩的同时，深深体会着微信已成为一种生活方式，为中国消费者带来了高效率高品质的生活。
点点客CEO黄梦在课上分享时指出，今天的新零售，其实代表的就是在传统电商、PC电商的基础上移动电商的新突起和快速发展。
通过此次浸濡体验的感同身受，新加坡企业家们纷纷表示，已对微信渗透生活程度的深度了解，令他们在更好地开发中国市场、服务中国顾客的过程中，寻找到了新机遇；同时，也受益于深入了解移动社交电商的全球化趋势，并对新零售时代如何发挥各自企业的优势，有了新概念。
企业家们深受启示，与其设立专业部门独立运营此项业务，不如使移动互联网思维充满每位同事的细胞里，最快的捷径是送同事们陆续来参加此课程。同时，为回到新加坡，把自己的企业转向数码化作了充分准备，蓄势待发。
上图2：毕业典礼上，新加坡零售管理学院SIRS的院长王慧菁女士Megan Ong，与新加坡点点客DODOCA的董事长林筱烝女士Felice Lin, 愉快地互换纪念礼品，带着长期合作的愿景，携手新加坡企业家们，颠覆传统零售业，以O2O2O创新突破；顺应移动互联网新趋势，共同迈向中国及全球。
点点客（股票代码：430177）是中国移动社交营销领域唯一高新上市公司，新加坡点点客也是新加坡政府IMDA唯一微信营销解决方案预批项目。SIRS、IMDA、SSG等新加坡各政府机构正在与新加坡点点客DODOCA SG合作，帮助新加坡中小企业走向数码化，包括帮助更多企业借助新加坡点点客成熟超前的移动社交软件，使企业更好地利用微信这一中国移动社交最庞大渠道进入中国市场。同时，也正在探讨后续与政府进一步合作，包括系统化的中高级移动电商推广培训，领头羊的微信商城以及代运营顾问服务, 都从IMDA的SME Go Digital Programme开始。
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