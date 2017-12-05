毒贩视力不好卖毒品收到冥币 一怒之下报警

今年3月份，蚌山公安分局禁毒大队通过群众举报，抓获了一名吸贩毒嫌疑人柴某，在对其审讯中，民警得知，柴某的毒品都是从淮南一名姓方的男子手中购买的。据了解，方某与同伙长期在淮南贩卖毒品，毒品大多来自武汉市。今年8月，警方得到准确线索，方某将伙同他人前往武汉购买毒品，为了将犯罪嫌疑人一举抓获，警方驱车来到安徽与湖北交界处的一个高速公路收费站架网守候实施抓捕。
这次抓捕十分成功，现场抓获嫌疑人4名，收缴冰毒450余克及海洛因100余克。警方在对方某进行搜查时，不仅发现有刀具和仿真枪支，更奇怪的是，还有大量冥币。原来，与方某做毒品交易的黄某患有眼部疾病，视力很差，方某在与之进行几次交易后，想到了用冥币冒充人民币的点子，来骗取毒品。在这次交易中，方某将五六万元冥币捆扎成一叠叠真钱的样子，将黄某带上轿车，与之进行毒品交易。黄某眼神不好，果然没有发觉，将毒品交易给对方。黄某在回去后不久就发觉上当受骗，气急败坏，竟然打电话向武汉警方举报了这次毒品交易行为，不过此时方某已经被蚌埠警方抓获，黄某和其上线没过多久也一并落网。（中新网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost