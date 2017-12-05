国泰航空组员称 在机上目睹朝鲜导弹飞行

总部位于香港的国泰航空公司证实，该公司的空勤组员在飞行途中目击疑似朝鲜于11月29日凌晨发射的导弹重返大气层的画面，但此航班的飞行未受到影响，因此没有更改飞行路线。
据《南华早报》报导，国泰航空一名发言人于星期天（12月3日）表示，该公司编号为CX893的航班的机组人员报告说，他们在从美国旧金山飞回香港的途中，见到疑似朝鲜导弹在空中飞行。
据飞行追踪资料显示，在朝鲜发射导弹时，这架飞机正飞越日本上空。
该发言人说，虽然该飞机离导弹很远，但其组员还是依据相关程序通知了日本航空交通管制人员。而该航班的飞行并未受到影响，所以没有更改任何飞行参数和路线。
国泰航空航务总经理霍伊（Mark Hoey）日前以简讯通知机组人员说，CX893的组员报告说：“请知悉。我们在目前的位置附近见到朝鲜导弹爆炸和碎裂。”
据BBC报导，另有两架韩国飞机在从美国飞往首尔的途中，也目睹了朝鲜此次试射的导弹。
朝鲜声称，此次试射的是新型“火星15型”（Hwasong-15）导弹，这是该型号导弹首次成功试射，其射程可覆盖美国本土各州。这枚导弹在飞行了53分钟之后，坠落在日本海域上的预定目标。
BBC报导说，与其它国家不同，朝鲜在试射导弹之前通常不会预告，因而对飞机的飞行安全构成潜在威胁。该政权大可取得国际民航组织的资料，在试射导弹之前掌握空中航班的情况。
而这也成了航空公司考虑的风险。今年8月，法国航空公司将其禁航区扩大至朝鲜四周，因为该公司一架飞机先前曾接近朝鲜导弹飞行的路线。（大纪元）
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