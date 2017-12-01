中国首次向以色列“引渡”嫌犯 外媒：中以两国关系突破

外媒称，中国日前首次同意向以色列“引渡”一名犯罪嫌疑人。
据以色列《国土报》网站11月29日报道，以色列南部一个犯罪团伙的首领亚尼夫·扎古里三周前在中国被逮捕。他的“引渡”被认为是以色列和中国关系的一大突破，因为两国没有引渡条约，因此从技术上说扎古里是被驱逐出境而不是引渡。尽管如此，中国仍是在以色列执法部门的要求下对他实施的驱逐。
报道称，一直在内盖夫地区警方通缉名单上的扎古里数月前前往中国，此前他在以色列服完了上一个刑期。以色列一位执法官员说，他由于签证问题在中国被逮捕，这显然是因为他在自己的犯罪记录上撒了谎。
报道称，中国还逮捕了另外两名据称是扎古里团伙成员的以色列人，他们也将被驱逐回以色列。据知情人士透露，这三人将会在这几天被驱逐。
报道称，扎古里的团伙主要从事放高利贷和非法赌博的行当。2009年，因为一名团伙成员作出了对他不利的证词，他被判入狱7年。去年被释放后，他和家人前往远东生活。
报道称，今年6月，警方线人塔勒·科库斯在阿什凯隆的一次汽车爆炸中身亡。而他的妻子则于15个月前被谋杀。
扎古里的律师奥里·本-内森说：“过去两天我们已经听说他将被遣返回以色列，但目前我们对他的状况也不太清楚。”
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