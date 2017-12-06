中泰铁路全线获批本月将开工 港媒：“一带一路”重大进展

港媒称，连接云南昆明及泰国曼谷的中泰铁路历经多次波折后，项目环评终于获泰国方面批准，将于本月下旬开工，预计于2021年开通，届时从昆明至曼谷可朝发夕至，也意味着中国“一带一路”倡议泛亚铁路将取得重大进展。
据香港《经济日报》网站12月5日报道，泰国国家环境委员会于11月30日，通过了中泰铁路合作项目一期工程环评二段（帕栖至呵叻段）报告。另外，中泰铁路合作项目一期工程环评一段（曼谷至帕栖段）此前已获得批准，因此意味着中泰铁路合作项目一期工程全线的环评已经获得泰国政府批准。
泰国交通部长阿空4日出席交通部新闻发布会时表示，随着中泰铁路环评的通过，项目预计将在12月下旬开工，期间也会采取措施，如铺设防尘网等，以减少对环境的影响，也会注意在工程附近的动物的安危，预计将在4年内完成工程，并于2021年开通服务。
报道称，中泰铁路是泰国第一条标准轨高速铁路，将使用中国技术建造，是中国“一带一路”倡议泛亚铁路的重要组成部分。项目一期工程全长253公里，连接曼谷到泰国东北部的呵叻府，设计最高时速达250公里。二期工程则将把铁路延伸至与老挝首都万象一河之隔的廊开府，连接中老铁路网直达中国云南昆明。
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