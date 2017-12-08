外媒认为“阿拉伯之春”随萨利赫之死走向终结

埃菲社12月5日刊发题为《萨利赫之死：未能开花结果的“阿拉伯之春”的最后一环》的文章称，“阿拉伯之春”的爆发正随着萨利赫的死亡走向终结，始终未能开花结果。
文章称，2010年10月，第二届阿拉伯-非洲首脑会议在利比亚海滨城市苏尔特举行。当时，摄影记者捕捉到这样一幕：时任利比亚领导人卡扎菲、突尼斯总统本·阿里、埃及总统穆巴拉克和也门总统萨利赫还在一起有说有笑，互相打趣。七年后的今天，再看这张照片，人们能充分感受到“阿拉伯之春”带来的巨大变化。
文章称，随着也门前总统萨利赫被胡塞武装打死，这张照片中的几位领导人都已彻底不再掌权。和萨利赫的结局一样，卡扎菲在2011年被反对派武装打死。那场内战使利比亚变成“失败国家”，至今依然饱受混乱和武装冲突的蹂躏。
文章称，穆巴拉克在同一时期倒台。当时埃及军方的一部分人反对穆巴拉克将权力传给其子贾迈勒。穆巴拉克随后被关进监狱并接受审判。
文章称，至于突尼斯前总统本·阿里，他目前依然生活在沙特阿拉伯。2011年1月，本·阿里在突尼斯爆发“茉莉花革命”之后逃至沙特。“茉莉花革命”拉开了“阿拉伯之春”的大幕。突尼斯现在拥有一种表面上的民主，而留存着的酷刑和腐败等，阻碍和威胁着突尼斯取得更大的进步。
《中东日报》负责人、著名记者加萨姆·沙尔贝勒说：“考虑到也门局势的复杂性以及萨利赫得到的来自部落、民众、军方的支持，我们应该清醒地认识到，昨天发生的这件事（萨利赫被胡塞武装打死）比此前发生的事情更加危险。”他说：“萨利赫之死要比萨达姆·侯赛因被绞死和卡扎菲被打死意味着更大的危险。”
和其他一些分析人士一样，沙尔贝勒也认为，萨利赫之死是沙特发起的这场战争的决定性转折点。而“阿拉伯之春”并没有让变革在这一地区实现。
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