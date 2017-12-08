中国将启动人民币石油期货交易：剑指美元垄断地位

俄罗斯《晨报》网站12月5日刊登《因北京之故，美元即将挥别全球主要支付手段的地位》一文，作者安德烈·菲拉托夫在文章中称，中国政府打算在年底前于国内某交易所启动以人民币计价、可转换成黄金的石油期货买卖。如此一来，美元将不再是通用的国际石油结算手段。在中美两国于全球货币市场的对峙当中，北京凭借这招为自己加了分。
俄罗斯报纸网载文指出，对于投资者和产油国而言，石油-人民币-黄金的联动或将极具诱惑力，尤其在那些与美国爆发冲突的国家眼中，如委内瑞拉、伊朗以及俄罗斯，后者为中国市场的最主要石油供应商，今年10月的出口量高达465万吨。
文章称，中国财经部门出台的上述举措是对华盛顿不太友好举动的回应。华盛顿已正式告知世贸组织，拒绝承认北京的市场经济地位。欧盟表示它也站在美国一边。
目前，欧盟和美国向中国的商品制造商发动了真正的贸易战，西方国家纷纷通过反倾销条款，对“市场严重扭曲”的国家实施特殊进口制度，认定中国企业存在所谓的社会和环境倾销行为。针对上述情况，北京给美国准备了这项作用长远的报复性措施。
分析人士指出，以人民币计价的原油期货交易意在对石油市场乃至整个全球经济进行去美元化。当然，这只会是很久之后的前景。自上世纪70年代以来，国际石油市场便一直以美元结算，而后再转换为美国各家银行和各家公司的有价证券。对华盛顿而言，它不啻为最重要的收入来源。如今，产油国和进口国不只可将相关款项存为美元，也可转换成黄金，或将动摇美国经济的稳定。
文章称，中国打算将最诱人的市场蛋糕分给那些同意参与人民币原油期货交易者。北京的最大贸易伙伴将不得不接受新的结算机制，以保住自身在中国市场的份额。
俄工业通信银行分析部门负责人叶夫根尼·洛克秋霍夫认为，北京的这一手段可谓极具前景，除了处于美国制裁威胁之下的石油市场玩家外，它还能吸引中国国内的投机资本。后者同样使用人民币，且资金非常充裕，转换为其他资产的可能性相当有限。
文章认为，启动新的衍生手段在当前只会对石油市场的去美元化产生温和影响。美元在全球的地位并不会受到任何威胁，毕竟与它捆绑在一起的东西实在太多。然而，未来它将逐步失势。欧元的出现，中国经济的迅猛增长，中东和亚洲的若干国家改用地区货币结算的计划，都令美元沦为价值的度量衡，而非不可或缺的交易货币。
俄采里赫资本管理公司的大客户部负责人安德烈·霍赫林总结道：“美国的债务负担无休止地增长，只会加快美元垄断地位丧失的速度。”
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