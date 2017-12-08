欧盟公布“避税天堂”黑名单

欧盟周二公布了“避税天堂”黑名单。早在今年2月，在媒体进行了一系列曝光之后，欧盟成员国曾商定要建立一份“避税天堂”清单。
欧盟专家最终确定了92个国家和地区，而28国财长确定了其中的17个并将其列入了黑名单。
这份黑名单如下：巴林、百慕大群岛、韩国、阿联酋、格林纳达、关岛、澳门、马绍尔群岛、蒙古国、纳米比亚、帕劳、巴拿马、圣卢西亚、萨摩亚群岛、美属萨摩亚、特立尼达和多巴哥、突尼斯。
欧盟的黑名单没有涉及其任何自己的成员国，也引起了不少非政府组织的不满。
另外，欧盟委员会没有确定到底要对“避税天堂”采取什么制裁措施。有分析称，欧盟可能会制裁“向黑名单国家和地区转移资金的企业”。而卢森堡财政大臣皮埃尔•格拉梅尼亚几周前曾表示，列入黑客单本身就已经算是“一个足够大的制裁了”。
除了黑名单外，欧盟还建立了一个“灰名单”，但是并未公布。这份客单上有50多个国家和地区，它们“涉嫌”在税收方面不透明但已作出承诺要整改。“灰名单”的目的是督促这些国家和地区修改法律，否则就会受到制裁。
【埃菲社巴拿马城12月5日电】巴拿马政府5日召回驻欧盟大使，认为欧盟将该国列入“避税天堂”黑名单是一项“歧视性”决定。巴拿马企业家和法律专家也呼吁政府进一步采取措施并制定新策略，应对欧洲人的“不理解”。
巴拿马总统胡安•卡洛斯•巴雷拉认为，欧盟无视巴拿马近年来在金融透明度方面作出的努力而执意将其列入黑名单，这是彻头彻尾的不公平之举。他还认为这项制裁毫无意义且极不公平，表示正在考虑召回该国驻在主导此项制裁措施的国家的大使。
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