一新加坡公民被撤销公民身份

新加坡一名43岁原籍马里的男子因涉及非法操控球赛集团活动，目前正接受警方调查监控。而他在2003年申请到的新加坡公民资格也将被新加坡内政部撤销。据了解，该男子还曾是新加坡职业足球联赛（S.League）的前球员 Gaye Alassane。
新加坡内政部今天发布官方公告表示，这名43岁男子2003年在“亲属计划”条例下申请成为新加坡公民。据当时资料显示他并没任何犯罪记录。
该男子成为新加坡公民后加入一个以新加坡为据点的国际犯罪集团，进行操纵大型国际球赛。他与其他团伙以贿赂裁判和球员的方式，在国内外操纵球赛和赛果。
男子还试图游说旅居新加坡的外国人士加入，并把贿款汇出新加坡。
新加坡内政部表示，他的刑事犯罪行为已严重破坏新加坡法治和金融体系的声誉，并对新加坡公共安全、和平及秩序等构成威胁。证人因害怕遭到报复，而不敢在法庭上指证该男子和其他集团成员。
鉴于该男子犯罪行为的严重性，以及对新加坡的安全、和平与治安造成不良影响，内政部将援引新加坡宪法，褫夺男子的公民资格。
被撤销新加坡公民资格后该男子将成为无国籍人士，需持有移民局与关卡局发出的特别准证才能留在新加坡。
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