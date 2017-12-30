中美墨将联手拯救小头鼠海豚：全球仅剩最后30只

英媒称，北京和华盛顿决定与墨西哥联手组建高级别外交使团，防止最后30只小头鼠海豚灭绝。
据英国《每日快报》网站12月4日报道，世界最小的鼠海豚的处境看来十分不妙。此前，人们计划捕捉加利福尼亚湾幸存的小头鼠海豚，然后把它们放到海上围栏里保护起来，但是其中一只小头鼠海豚不幸死亡，计划被迫中止。
现在，中美墨三国在日内瓦一次重要的国际保护野生动物峰会结束之际出人意料地达成协议，人们寄希望于外交努力能够发挥作用，拯救小头鼠海豚。
周末，《濒危野生动植物种国际贸易公约》常务委员会会谈行将结束之际，三国同意采取高级别外交行动，解决导致小头鼠海豚灭绝的野生动物犯罪走私问题。
小头鼠海豚仅存于墨西哥的加利福尼亚湾。由于一种叫做加利福尼亚湾石首鱼（又名犬型黄花鱼）的非法交易，小头鼠海豚几乎已灭绝。
报道称，非法捕捞者撒网捕捞这种“水中可卡因”——在远东黑市，每条鱼售价可达3万英镑，结果令无数只需要出水呼吸的小头鼠海豚无法浮出水面，致使小头鼠海豚几乎消失。
报道称，野生动植物保护者欢迎中美墨三国的外交努力。它将大大加强以情报为主导的执法行动，终结加利福尼亚湾石首鱼（即该鱼鱼鳔）的非法买卖。
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