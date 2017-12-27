中美将就半岛局势开军事热线

日本《朝日新闻》25日援引美国政府有关人士的言论报道称，中美决定在解放军北部战区司令部和驻韩美军司令部之间开设热线(直拨电话），还将定期举行会议交流情报。
美方也表示，如果中国持续提供协助，美方将就对朝军事打击等单独行动做出更慎重的判断。报道称，美方高官表示：“此前中美两国在朝鲜问题上立场对立，如今达成一致共同管理，在这一点意义重大。”
【日本《朝日新闻》网站12月25日报道】据多位美国政府相关人士称，负责北朝鲜问题的美中两国军队有关部门之间将定期召开会议，开设热线电话。
这说明，主张对北朝鲜实施“最大限度压力”的美方期待中国发挥更大的影响力。另一方面，在美国强化对北朝鲜施加军事压力的背景下，中方被迫需要共享自己应对朝鲜半岛战事的情报。
【韩国《中央日报》网站12月26曰报道】题：半岛危局 美中军事热线开通
有报道称，美国和中国决定就朝鲜核导危机开通热线电话。
韩中两国为防止偶发军事冲突，在两军之间开通了热线电话。但美中决定直接在中美两军之间开通热线电话尚属首次。热线开通后，在朝鲜一旦发起挑衅或发生社会激变时，美中之间便可将其作为军事沟通的渠道。
美中之所以决定开通该热线是因为当前的韩半岛安全局势已经非常严重。
美国国防部长马蒂斯近曰视察北卡罗来纳州布拉格堡第82空降师等四处军事基地，表示“阴云正逐渐笼罩韩半岛”，“我们几乎没有任何理由乐观看待(朝核危机)。这意味着韩半岛发生军事冲突的可能性已经大大增加。
【日本《朝日新闻》12月25日报道】题：美中两国在军事应对北朝鲜问题上仍存鸿沟
伴随着北朝鲜局势的紧迫，中国的态度发生了变化。然而，不惜采取军事行动的美国和主张采取对话路线的中国之间，仍然存在着无法逾越的鸿沟。
据美军当局者透露，在北朝鲜11月29日发射新型洲际弹道导弹的当天，美中军事高官齐聚华盛顿，举行了两军首次“联合战略对话”。两军讨论了万一发生战事双方应如何回避冲突等危机管理方面的问题。知情人士指出：“朝鲜半岛是本次对话的最大议题。”
中国接连展现合作姿态的背景，在于美军强化对朝施压，派遣航母和轰炸机巡航朝鲜半岛周边，让美朝间擦枪走火的风险不断提高。
一旦朝方受到攻击，根据《中朝友好合作互助条约》中国必须立即给予军事援助。而一旦中国被卷入美朝之间，那中美冲突将不可避免。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost