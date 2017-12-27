打造“蓝水”作战能力 美海军谋划下一代护卫舰

据美国《国家利益》双月刊网站12月23日报道称，美国海军海洋系统司令部此前的一份公告称，海军正在要求国防工业准备提交“概念设计”方案，以建造一艘新型的战斗护卫舰，它可以摧毁小型船只的集群袭击，操作水下潜航器和空中无人机，支持航母战斗群，执行分散任务，用超视距导弹袭击敌人，并参与先进的水面和反潜作战。
这份海军公告称，新的导弹护卫舰平台将“利用无人机系统进入有争议的环境，冒着更大的风险执行任务，与对手相比获得传感器和武器优势”。海军还让国防工业为该舰研制先进的传感器、网络技术以及指挥和控制系统。
海军对新舰性能的设想似乎超出了计划阶段对该舰最初的预想——最初只是打算制造一款生存能力更强的海军濒海战斗舰的变体。
对于该护卫舰而言，许多热门特性如反潜和水面作战，显然反映或者超出了濒海战斗舰的任务范围。新护卫舰预期的武器和战术显然是迅速发展的下一代海军思维的产物。
海军海洋系统司令部的一名官员对“侦察勇士”网站说：“我们提出很多设想，想看看什么是可能的。”
海军需求评估小组此前的发现，提供了一个洞悉新护卫舰预想的武器、技术和广泛的任务范围的前所未有的机会。
尽管许多特殊的武器系统和设计细节尚未确定，仍在国防工业的建议中悬而未决，但海军要求该舰能在航母攻击群和远程打击群等群体战斗场景中行动。此外，海军显然还想要一艘能够自主运行的军舰，能够执行分散的或更加独立的任务。
海军的公告称：“这种型号军舰的部署概念，既包括与具备区域防空能力的驱逐舰和巡洋舰的联合行动，也包括与舰队的战术网络相关的独立行动。另外，这一平台必须能够抵御小型舰船的突袭。”
在舰载防御系统、电子战技术、攻击武器和远程传感器方面，该护卫舰将拥有强大的“蓝水”作战能力。
尽管海军官员没有全面详述目前正在考虑的新技术的细节，但他们表示，新的研究可能会带来不同类型的船体设计，以及新的攻击和防御武器。
该舰将具备更强大防空能力及生存能力的设想，向一系列广泛的攻击和防御武器打开了大门，比如新兴的低成本激光武器，它能够摧毁来袭的敌人攻击或者发动进攻性袭击。
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