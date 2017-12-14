港媒分析称新兴市场明年涨势犹存

港媒称，虽然新兴市场的三重弱点——估值偏高（尤其是债务市场）、由美联储引发全球金融形势收紧的威胁、中国经济增长明显减速的风险——毫无疑问增加了2018年资产价格大幅调整的空间，但出现无序抛售的可能性还很小。
据香港《南华早报》网站12月12日报道，和以前发端于本土的新兴市场危机不同，目前对资产类别的威胁是外部的。自1997-1998年亚洲金融危机以来，大多数发展中经济体的经济基本面都有了显著的改善，以至于新兴市场在过去几年中相对较好地经受住了多次冲击——2013年“缩减量化宽松恐慌”、大宗商品价格暴跌、2015年8月人民币突然贬值的负面影响。花旗银行甚至称新兴市场“不受危机影响”。
报道称，鉴于新兴市场从主要国家央行的超宽松货币政策中受益的程度，这几乎肯定是一种夸大其词。不过，毫无夸大的是，在全球约20%主权债券的收益率为负数的情况下，投资者激烈地“攫取收益”。完全可以肯定，对高收益新兴市场资产的需求量仍然很大。
尽管美联储进一步收紧政策和中国打击影子银行业务是市场紧张情绪与日俱增的一个源头，但它们不太可能引起投资者恐慌，在很大程度上是因为这两个国家的央行都唯恐阻碍经济增长。
报道认为，这一切都表明，新兴市场的投资者将继续动摇，但不会受到惊扰。2018年的投资回报将连今年的一半都达不到，但发展中经济体的涨势犹存。
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