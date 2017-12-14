美军明年一月开始接受变性士兵 已有数千名变性人在役

《今日美国报》网站12月11日发表了题为《在法院下令后，五角大楼从1月1日起开始接受变性士兵》的报道，
在联邦法院下令推翻总统特朗普禁止变性士兵参军的承诺后，五角大楼将于2018年1月1日起开始接受变性士兵。
白宫今天证实，五角大楼将实施允许部队接受变性新兵的政策。这些在奥巴马政府时期构想的计划原本要在今年7月1日生效。白宫发言人萨拉·赫卡比·桑德斯说，五角大楼将遵守联邦法院命令，接受变性新兵。
桑德斯说：“截至目前，他们将遵守法院命令，准备实施一项先前的政策。”
今年9月，国防部长马蒂斯宣布，五角大楼将在2018年2月21日前制定关于变性士兵的新政策。一个专家小组和五角大楼高层官员根据“适当的证据和信息”，向马蒂斯提出建议。
在这一期限之前，马蒂斯颁布了临时规定，包括禁止接受新的变性士兵和军官。这一禁令现已取消，新政策将于2018年1月1日起生效。奥巴马政府时期，美军各兵种曾花数月时间制定接受变性新兵的政策。
五角大楼曾委托兰德公司开展审查关于变性人服役问题的研究。兰德公司估计，在大约130万美军现役士兵中，有数千名变性人。治疗费用和对备战的影响忽略不计。
据兰德公司称，军队每年的治疗费用，包括咨询、激素治疗和外科手术，预计在240万美元到840万美元之间。
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