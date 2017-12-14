日本一小学操场坠落物为美军机机窗 重约7.7公斤

据日媒报道，有关隶属美海军陆战队普天间机场的CH-53E大型运输直升机，在飞行中零部件坠落至日本冲绳县宜野湾市小学操场的事故，该县警方本月13日宣布，坠落物重7.7公斤。
报道称，可能为亚克力材质的破碎透明板散落在事故现场，日本防卫省冲绳防卫局表示，驾驶席左侧的整框机窗坠落。
据校方等称，当时操场有约60名儿童，机窗为边长约90厘米的方形，部分缺失而留有透明板。据分析坠落地点与儿童间的距离为十几米，儿童有卷入重大事故的危险。美海军陆战队已停飞隶属普天间的同型飞机，但冲绳县民对美军基地的批评声必将高涨。
据悉，日本警方在勘察现场情况的同时，回收机窗并在宜野湾警署进行调查。在规定了驻日美军特权地位的《日美地位协定》之下，不清楚能在多大程度上展开调查。
日本防卫省宣布，副大臣山本朋广14日与造访东京的知事翁长雄志会谈，还将派遣政务官福田达夫前往冲绳。
太平洋地区的美海军陆战队基地司令、准将洛克13日在冲绳县政府向副知事富川盛武致歉，透露已暂时停飞隶属普天间机场的所有该机型飞机以展开安全检查。
富川向冲绳防卫局局长中岛浩一郎和洛克分别要求，对部属于冲绳的所有美军机进行紧急总检查，在检查完成前停飞。山本向媒体表示“不考虑要求停飞所有机型的飞机”。
据日本警方等称，事故发生在当地时间13日上午10点10分左右。被飞散的石子打到左手的男孩没有明显外伤。男孩当初被认为打到左手导致轻伤。宜野湾市教育委员会认为其没有受伤。
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