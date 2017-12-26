美媒盘点2017年普通人英雄之举：无私行为带来一线光明

美媒称，发生恐怖袭击时，会有勇敢的急救人员；出现大规模枪击事件时，会有无私的路人保护陌生人并照顾受伤者；发生自然灾害时，会有人会查看邻居的情况。媒体经常称他们是“英雄”，但很多情况下他们拒绝这个标签。他们坚称自己只是做了分内的工作，或是换作任何人都会做的事情。暴力和破坏会让人失去希望，但在人们最需要的时候，无奈之下的利他与无私行为带来了一线光明。
据美国《纽约时报》网站12月25日报道，在集体英雄主义的故事频频登上新闻的一年里，他们带来了令人振奋但常常很少被注意到的时刻：女性站出来讲述自己被有权势的男人性骚扰、虐待和侵犯的经历；面对美国严酷的政治环境，无证件移民学生表现优异；处处受困的人权律师反抗威权主义愈发严重的中国政府；一群印第安年轻人参与叫停了原本可能会毁掉他们位于北达科他州和南达科他州家园的能源管道项目。
以下是隐藏在这些新闻背后的普通人做出的一些并不显眼的英勇之举：有人甘冒生命危险、有人挺身赴难，还有其他鼓舞人心的行为：
穆斯林筹集资金，帮助遭遇袭击的犹太人机构
在费城和圣路易斯附近的犹太人公墓遭到蓄意破坏、社区中心和走读学校收到炸弹威胁后，成千上万名穆斯林和其他人捐赠了逾13.6万美元的维修资金。
一名男子冲向杀害一名印度移民的枪手
在堪萨斯州奥拉西，24岁的男子伊恩·格里略特在干预一场仇恨犯罪期间中枪。后来，非营利组织休斯敦印度之家为他筹集了一笔奖金，格里略特用这笔钱买了一处房屋。
英国一名无家可归者帮助恐怖袭击中受伤的儿童
英国曼彻斯特发生了十多年来最严重的一次恐怖袭击，造成22人死亡，数十人受伤。 “我只是无家可归，这并不意味着我没有爱心，或失去了人性，”35岁的男子斯蒂芬·琼斯对ITV新闻说。
多名被博科圣地绑架、被迫穿上自杀背心的尼日利亚女孩成功出逃，并讲述了她们的故事
15岁的爱莎说，“他们对我说，‘你是要和我们上床，还是想执行任务？’我不想处于那种境地，让我成为任何他人死亡原因。”用儿童干这种勾当已变得如此之普遍，以至于市民已经收到当心女童炸弹的警告。
一名来自哥伦比亚的插图画家跳到曼哈顿的地铁轨道上，帮助一名摔下去的无家可归者
26岁的戴维·卡普佐生于哥伦比亚波哥大，后来被美国父母收养。如今他成为了一名插画师，住在布鲁克林，为了赚取小费兼职服务生。
“如果没人这样做的话，他会死的，”26岁的卡普佐回忆起自己当时的想法时说。时报记者在纽约下东区第二大道地铁站目睹了这个营救行动。
加州女囚犯报名参加扑灭森林大火的行动，有时还冒下了生命危险
2016年9月30日，大约有250名女子参加了这一行动，她们干这么危险艰苦的工作每小时的报酬不到两美元。
一位赞扬冒险精神的法国哲学家为救溺水儿童身亡
安妮·杜弗芒特在2015年的一次采访中说：“当真的有为了生存必需面对的危险时，有一种让人行动、献身和超越自我的强烈激励。”
在面对那个时刻时，她的行动是跳入地中海，救起两名溺水儿童。她死了，但他们活了下来。
三名男子为制止仇外袭击挺身而出，其中两人身亡
波特兰的一场悼念仪式是为了两名男子举办的，在一个火车上，他们与一名向两名女子大喊反穆斯林侮辱性语言的男子进行了对峙。
俄勒冈州波特兰市的学生和诗人迈卡·戴维-科尔·弗莱彻在对一场致命的仇外袭击进行干预时被刺伤，他幸免于难，但另外两名挺身而出者——最近刚从大学毕业的塔里耶森·默尔丁·纳姆凯·迈彻和退伍军人瑞克·百斯特不幸身亡。
一名女子战胜了自己不幸的童年，独自领养了三名代养儿童，将他们抚养成人
“做父母就是步入一个巨大的未知世界，这是一个神奇的世界，我们在其中一次又一次地选择去爱。无论如何，这是需要勇气的行为。”雷内·德菲尔德在投给“现代爱情”栏目的文章中写道。她小时候经历了贫困、无人照管和虐待。
一名芭蕾舞演员跳到地铁轨道上，托起一名男子将他送到安全的地方
2012年，大都会歌剧院，格雷·戴维斯与米斯蒂·科普兰共舞。“人们大喊着快找人来救人，”舞蹈演员格雷·戴维斯，后来说“但没人往下跳。所以我跳了下去。”
一名枪手袭击了他们工作的医院后，医生和护士们镇静地坚守岗位
在布朗克斯-黎巴嫩医院中心，一名武装着AR-15步枪的医生向着人群开火，导致1人死亡，6人受伤后开枪自杀。持枪者打死一名医生，打伤其他六人。医护人员在极度痛苦中仍连轴转地救治受伤者。
飓风“哈维”和“伊尔玛”过后的混乱中，充满希望和鼓舞人心的时刻
飓风哈维肆虐休斯敦期间，紧急救援人员、记者和邻居们在洪水中艰难前行，向遇险者伸出救助之手。哈维过后不到两周，佛罗里达州的居民在遭受飓风伊尔玛袭击期间组织了自己的救援行动，展示了难得的美好人性时刻。
伊利诺伊州的一名女教师制服了一名持枪男子
“这位教师的快速响应避免了生命损失，我认为，这才是值得引起注意的事情，”马顿市警察局局长杰夫·布兰森在新闻发布会上称赞40岁的女教师安吉拉·麦奎因时说。
田纳西州一个教堂的引座员勇敢地面对一名在教堂里开枪的持枪男子
9月24日的枪击案中，现年22岁的罗伯特·恩格尔制服了一名持枪男子，该男子在纳什维尔附近的基督教会伯内特小教堂里开枪袭击。纳什维尔大都会地区警察局局长史蒂夫·安德森说，恩格尔的行动帮助结束了枪击事件。
拉斯维加斯的枪击事件虽然非常恐怖，但也揭示了人性
“那天晚上，我们团结得像一个人，”来自西雅图的消防队员迪安·麦考利说，他在现场帮助了受害者，“我看到了一个最糟糕的情况，但我也看到并见证了人性最美好的时刻。”
许多参加音乐会的人和路人进入救援状态，在现场寻找幸存者，帮助伤者前往安全地带。有的陌生人把自己的皮带摘下来当作临时止血带为伤者止血，还有人将伤者放在自己小汽车后座上、或小卡车车厢里，把他们快速送往医院。
一名警察终止了纽约市自9·11事件以来最严重的一次恐怖袭击
新闻发布会上，名叫瑞安·纳什的警官说，“我明白昨天事件的重要性及我们在其中的作用，对于人们对我们的认可，我十分感激。”
这位名叫瑞安·纳什的警察开枪打伤了那个恐怖分子，此人用租来的卡车在曼哈顿下城杀死了八名行人，造成12人受伤。
一名警察紧紧抱住一名自杀式炸弹袭击者，防止了更多人的死亡
阿富汗警察中尉萨伊德·巴萨姆·帕查将一名自杀式炸弹袭击者紧紧抱住后身亡，他的行动减少了爆炸造成的死亡人数。
海地人埋葬了无人认领的穷人尸体
在发生地震将近八年之后，一些海地人仍在极度贫困之中，没有能力埋葬他们逝去的亲人。慈善机构海地圣卢克基金会帮助埋葬了这个岛国无人认领的尸体。
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