税改法案即将实施 美大企业考虑让海外现金回流

西媒称，美国非金融企业积累的现金和流动投资已达到近1.9万亿美元，其中约70%在国外。这些企业的股东即将享受到巨额资金回流美国所带来的好处。
据西班牙《发展报》网站12月24日报道，美国非金融企业巨额财富的状态可能很快将发生改变。多年来，苹果、微软、通用电气和强生等大型跨国企业通常会将海外收入转到税率较低的国家或地区。这些地方的企业税率比美国国内低得多。
将资金回流国内意味着，这些大企业将面临高达35%的企业海外利润税率，这在发达经济体中是最高的。而这正是美国大多数跨国企业一直试图规避的负担。在这一背景下，穆迪投资者服务公司发布报告称，到2017年底，美国非金融企业的现金和流动投资将达到1.9万亿美元，同比增长约5%。在这1.9万亿美元中，70%以上在美国境外。仅苹果、微软和谷歌三家企业就掌握着近5000亿美元的资金。
报道称，如今，国会参众两院已通过30年来美国最大规模的税改法案。根据这份法案，美国联邦企业所得税率将从现在的35%降至21%；对美国企业的海外利润进行一次性征税，其中现金利润的税率降为15.5%；未来美国企业的海外利润将只需在利润产生的国家缴税，而无需向美国政府缴税。
分析人士认为，这一预计于2018年1月开始实施的法案，将促使跨国企业决定让投资“回归”美国，并将留存海外的巨额财富回流美国，这种局面可能会给这些公司的股东带来影响。白宫希望从海外回流的财富能用于再投资，以刺激美国经济的增长。然而，这些大企业有可能选择其他两种方式来使用回流的资本：一方面，它们可能会在美联储启动缓慢加息进程之际，用这笔资金来减少公司的新增债务；另一方面，回流资本中的一部分预计将以分红或股份回购等方式回报给投资者。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost