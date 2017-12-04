尽管有安全担忧 更多新加坡人仍选择手机支付

据美国商业内幕网11月28日报道，即使手机付款存在安全隐患，很多新加坡人仍然选择开始手机支付，该国正逐步转向无现金社会。
根据美国杰迪保尔公司展开的“2017新加坡信用卡满意度”调查，去年新加坡于信用卡绑定手机支付使用率在过去一年增长了53%，现已经达到40%，排名基本和中国香港(41%)持平，超过了美国(23%)和澳大利亚(14%)等国家。
这项调查涵盖11个主要的信用卡发卡机构共计2903名信用卡用户。
杰迪保尔负责进行客户满意度调查，并在亚太地区的汽车、信息技术和金融行业提供咨询服务。
报道说，有些人选择不用手机支付的最大理由是安全问题。最近发生了大量的数据泄露事件，甚至涉及到优步这样的大公司，人们有这样的担忧也不足为奇。杰迪保尔公司服务行业实务主管安东尼(Anthony Chiam)在11月28日发表的一份声明中表示：“越来越多的新加坡持卡人转向手机支付平台。但是为了持卡人充分享受支付服务，信任是最重要的，因此首先安全担忧必须得到解决。”
研究还发现，缺乏奖励和忠诚度(42%)以及零售店或商店等商家接受度低(20%)也是持卡人不使用主卡作为移动钱包的主要原因。信用卡使用的关键因素包括卡的奖励计划(37%)、现金返还(50%)以及折扣和促销(33%)。将近80%的持卡人都有奖励计划，这个群体的满意度要高于没有这个计划的人群。（环球网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost