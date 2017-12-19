2017，乌克兰欧盟关系迈出历史性一步

埃菲社12月12日刊发文章称，乌克兰东部的武装冲突即将进入第四个年头，在与俄罗斯旷日持久的紧张关系中，乌克兰仍在继续捍卫着欧洲一体化和寻求国际合作伙伴的支持。
文章称，2017年对乌克兰来说至关重要的是其翘首以盼的与欧盟联系国协定的生效，乌克兰总统波罗申科指出，该协定生效，表明乌同欧盟一体化进程取得历史性突破。
文章称，欧盟与乌克兰于2014年3月和6月分别签署联系国协定的政治部分和经济部分。欧洲议会和乌克兰议会于同年9月同步批准协定，至今年7月，该协定获得了欧盟全部成员国议会的批准。
文章称，在乌克兰政府看来，该协定的获批不仅仅意味着乌克兰与欧盟双边关系迈出了历史性一步，也意味着乌克兰与其“苏维埃过去”以及莫斯科的影响范围又拉远了距离。
文章称，乌克兰现任政府的另一大政绩是争取到了欧洲议会批准乌克兰人免签证进入欧盟。此外，还确定了一系列贸易优惠政策以奠定与欧盟标准进一步靠近的基础，并允许大量农产品和食品零关税出口欧盟市场。
文章称，乌克兰总统波罗申科不断强调其欧洲主义愿望，于日前宣布将在“最近可预见的未来”举行关于该国加入欧盟和北约的全民公投，并称相信公投结果将是“积极的”。
文章称，另一方面，过去一年以来乌政府还将外交政策的努力集中在寻求获得对其收复东部顿涅茨克和卢甘斯克地区领土的支持上。
乌克兰控诉克里姆林宫对其发动混战，并通过支持非法军事组织在该国领土制造“恐怖活动”。乌克兰将俄认定为“侵略国”。
文章称，乌克兰的国际盟友们也反复承诺支持乌捍卫主权和领土完整，并声称将通过各项决议和制裁加大对俄罗斯的施压力度。
文章称，美国国务卿蒂勒森、土耳其总统埃尔多安、西班牙外交大臣达斯蒂斯等领导人在访乌期间均作出了上述表态。
此外，无论是美国还是欧盟都支持波罗申科提出的向乌俄边境派驻维和使团的建议。目前该提案已经递交联合国大会，但尚未落实。
在经济领域，乌克兰继续在从2014年开始的衰退中复苏，维持着积极的增长态势，根据政府的最新预测数据，2017年国内生产总值增幅可达2%。
文章称，另一方面乌克兰军队与亲俄民兵之间始于2014年的武装冲突正处于3年多来最胶着的阶段。“乌克兰东部的人道主义危机正在愈演愈烈。只要俄罗斯停止对乌克兰的分裂分子的支持，遵守明斯克协议，这一切就都能结束。”美国驻乌克兰特使库尔特·沃尔克前不久表示。
文章称，根据联合国的最新数据，乌克兰危机爆发以来，已有逾万人在乌克兰东部丧生，其中包括士兵和平民。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost