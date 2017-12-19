解放军吉布提演习意义重大 锤炼作战能力

香港《南华早报》网站12月18日发表题为《演习显示中国军队能够护卫中国的全球雄心》文章称，两个多月前，解放军在吉布提的中国首个海外基地打响了象征性的第一枪，这等于提醒世界，中国日益增长的海外利益将得到强大军队的保护。
文章引述一位不愿透露姓名的军队内部人士的话说：“吉布提是一个检验解放军作战能力的理想地方，他们可以测试在非洲大陆极端的高温、湿度和盐度环境下使用多种武器和执行多种任务的能力，那里的温度一般都在40摄氏度以上。”
文章称，自9月22日以来，解放军已经在吉布提沙漠进行了至少两次实弹演练。上月晚些时候，中国驻吉布提部队在演练中展示了先进的轮式装甲突击车以及其他重型武器。澳门军事评论家黄东称那些是非洲最先进的主战装甲车。
海军军事专家李杰对《南华早报》说：“中国在非洲和中东的国家利益日益增长，对手国家和军队可能损害这些利益，面对挑战，在吉布提的实战演习无疑将加强解放军的快速反应能力。”
吉布提位于红海入海口的战略咽喉要道，靠近苏伊士运河这条重要的海上动脉。除中国外，吉布提还有美国、日本和法国的军事基地。
文章称，中国一直将其在非洲的首个基地叫做“保障基地”，称其有利于联合国维和任务、在亚丁湾和索马里东部沿海的打击海盗行动以及人道主义救援任务。
军事专家说，解放军将维和、打击海盗、救灾和人道主义任务都定义为非战争军事任务，并且通过这些任务来提升其海外影响力，而维和任务更是成为展示其日益增长的军力和软实力的窗口。
文章称，中国拥有8000人的联合国维和待命部队，是世界上最大的非战争军事行动部队，这正是中国2015年作出的承诺。中国还承诺要为非洲联盟提供1亿美元的军事援助，并拿出10亿美元设立为期10年的中国-联合国和平与发展基金。
国防部国际军事合作办公室安全合作中心主任周波说，维和任务是中国作为联合国安理会常任理事国应承担的责任之一，根据联合国的维和要求，中国部队不能自己随意调动，也就是说他们不能给中国在非洲的企业提供直接的保护。不过周波说，维和更大的作用在于能帮助他们提高部队的作战能力。
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