俄媒文章：美国与俄罗斯如冷战般针锋相对

俄罗斯《星火》周刊12月18日一期刊发题为《“利益在所有方面都不吻合”——阿列克谢·阿尔巴托夫谈不断紧张的美俄关系》的文章称，美国总统特朗普本周发布新的国家安全战略报告，除了“以武力谋和平”的内容之外，报告中还列出了美国利益在全世界面临的威胁，包括作为“新一代战争”发起者的俄罗斯。
文章称，美国还把2018年国防预算从6110亿美元增加到7000亿美元。这种对立会把我们带向何方，《星火》周刊就此采访了俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所国际安全中心主任阿列克谢·阿尔巴托夫。
《星火》周刊问：您认为当前俄美对立的主要风险是什么？
阿尔巴托夫答：主要风险在于俄美缺乏对国际行为规范的共识。前者近年来力图证明自己是世界大国，不再允许别人不尊重和忽视自己的利益。后者则一贯傲慢地认为，一个仅贡献全球GDP2%-3%（美国20%，中国16%）、极度依赖国际油价、腐败严重、人民生活水平低下的国家不能奢求得到平等对待。
问：但俄罗斯有庞大的核军火库……
答：是的，这是一个有分量的理由，特别是在紧张局势升级的情况下。这种紧张提升了核因素的地位，核因素反过来又加剧了紧张，把局势推向核战的边缘——以某种可怕的螺旋形式。近年来，俄罗斯大规模更新了核武器和常规武器，在乌克兰和叙利亚开展了有效的军事行动，这让美国不得不忌惮它。五角大楼和美国国会公开将俄罗斯称为与伊朗、朝鲜并列的敌人，近四分之一个世纪以来首次针对我们部署军事力量。特朗普政府将依靠经济和技术领先重塑美国的核优势，让俄罗斯特殊的核地位失去意义。新一轮军备竞赛正在展开。
问：俄罗斯如何与之抗衡？
答：除了增强军事实力外，俄罗斯还通过一切可行手段在周边地缘政治环境中与美国和西方争夺主导权，并对欧洲、中东、亚洲、非洲和拉美的敌后地区发起政治“突袭”。
如今，这两个大国在所有国际问题上都有矛盾，几乎没有利益吻合的话题。当然，我们口头上都支持和平、安全和反恐，但行动上却针锋相对。这种情况只在冷战时期有过，尽管现在我们还没有像在朝鲜、越南和阿富汗战争中那样直接帮助对方的敌人。
问：能不能完善核威慑体系？
答：今天的地缘战略形势客观上比1987年复杂得多：华约和苏联不复存在，国家经济大不相同。现在《中导条约》对俄罗斯来说比30年前重要得多。是时候停止相互指责违反条约，提出经过深思熟虑、能打消彼此疑虑的新监督措施了。
问：您说过全世界，包括俄美之间爆发冲突的可能性与日俱增……
答：正是这样。和冷战后那些年相比，现在这一概率显著增加。在我看来，最危险的地方在于，最近30年都无法想象的俄美直接武装冲突，如今变得可以想象了。今天，在叙利亚境内、波罗的海和黑海上空或北极的任何事件都可能升级为直接军事碰撞。而且，这种升级会闪电般地发生——几小时内。这也是莫斯科和华盛顿当前矛盾的危险之处。唯有寄希望于健全的思维，而非逼迫对方示弱的意愿占上风。
问：倘若不能制定新的游戏规则，俄美关系就会陷入停顿吗？
答：只会更糟。核武器控制条约将被撕毁或得不到延续。毕竟除《不扩散核武器条约》和《中导条约》外，《削减进攻性战略武器条约》（2010年）的前景也不明朗，它将于2021年到期。谈判已停顿7年——这是战略武器谈判半个世纪以来最长的“幕间休息”。尽管冷战后，核国家俱乐部并未显著扩张，但核能及核材料却在大幅扩散。今后几十年，全球核反应堆数量可能翻番，核门槛国家的数量也会相应增多。应当倡议挽救《中导条约》和启动下一阶段《削减进攻性战略武器条约》的谈判……这将有助于约束美国从下个十年起着手更新“三位一体”战略武器的计划。
总之，与在其他问题上的对话一样，俄美核对话中，等待和不积极作为是最容易的。但倘若俄美关系继续不和，倘若冷战和军备竞赛在未来几十年中加剧，日后“拼凑国家和国际安全碎片”只会更难。
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