反弹转瞬即逝 加密货币再遇抛售潮

美媒称，主要加密货币周日（24日）重现跌势，距离比特币未能突破两万美元从而结束空前涨势已有将近一周时间。
据彭博新闻社网站12月25日报道，特拉维夫在线经纪商eToro的资深市场分析师马蒂·格林斯潘说：“西方市场是导致此轮抛售的原因。”他说，近期加密货币的涨势过于迅猛，投资者倾向于在假期前获利离场。
报道称，周六下午（23日）涨势消退，交易员情绪再度转向悲观，令比特币在过去24个小时里下跌了13%。十大加密货币中，表现最差的iota跌幅达到21%。年底加密货币市场走势疲软，一度创下2015年以来的最大四日跌幅。
此番走势对于加密货币而言并不典型，它们通常会在下跌几日后重拾涨势。上一次比特币连续五个工作日下跌是在今年9月份，再之前是今年7月份。虽然今年大部分时间市场的波动幅度都很大，但在经历了迅猛的升势后，近期的跌势让投资者更感到“切肤之痛”。
根据加密货币市值网站的数据，在大约三天的时间里，主要加密货币市场市值蒸发了大约1600亿美元。
格林尼治时间周日（24日）下午2时，比特币报13264美元。据彭博报价，该价位较纪录高点19511美元下跌了近三分之一。以市值计算的第二大加密货币以太坊在过去24小时内下跌了12%，报654.83美元。
格林斯潘说：“加密货币市场之前达到了天文数字一般的高位，所以肯定要回归现实。在不到一个月时间里上涨了150%，此类资产的回调幅度很可能会达到两位数。”
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