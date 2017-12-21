新加坡推出新减排税务计划 新车价格费用将提高

从下个月1号起，为了帮助客户做出更明智的买车决定，新的车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）将取代目前的车辆排碳量税务计划（Carbon Emissions-based Vehicle Scheme，简称CEVS）。
该标签由陆路交通管理局（LTA）和环境局（NEA）联合推出，用以取代目前的油耗标签。
根据该计划，所有市场上的新车都必须采用新的车辆减排税务计划标签。
据报道，新计划实施后，大部分新车价格预料将比目前贵一两万元。
根据这项更严格的减排税务计划，许多原本享有税务回扣的畅销车款以后不仅再也无法享有回扣或回扣额减少，买家还得额外支付附加费。
新计划除了测量车辆排放的二氧化碳以外，还要测量另外四种污染物质：碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物和颗粒物质。车辆的回扣或附加费将依据最多的一种污染物而定。
“新的车辆减排税务计划标签上将显示五种污染物质的排放量、最终VES回扣或附加费和车辆耗油量。”陆路局和环境局在今天发布的联合通告里说。
然而，所有在明年1月1日至6月30日注册的车辆，在决定回扣或附加费时，将暂时无需看颗粒物质（PM）排放量。这是为了给车商更多时间提交PM排放信息。
消费者可以通过One.Motoring网站上的燃油费用计算表来观察及比较不同车型的减排税务以及燃油信息。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost