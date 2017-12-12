伦敦性诱骗团伙活动猖獗

警方认为他们在伦敦破获了一个新的性诱骗团伙，他们警告说，普遍的性侵行为正在全国发生。
四名年龄在13岁至15岁之间的女孩报警说，她们被在斯特拉特福德的一家麦当劳餐厅附近活动的一个团伙强奸。警方由此展开严打活动，迄今已确认了至少30名可能的受害者。
探员们在斯特拉特福德逮捕6名嫌疑人后表示，受害者人数还将增加，他们呼吁其他受害者勇敢站出来。
警方此前每个月平均在英格兰和威尔士各地大约420名儿童进行性诱骗的男子，这一数字还在继续增加。
调查人员说，那家麦当劳餐厅所在的斯特拉特福德中心是一个“接头点”，有人看到诱骗团伙成员在那里与年轻女孩会面。
他们认为，其中一些女孩是当地人，另一些女孩则是从伦敦东北部的周边地区被社交媒体上的有偿雇用运毒消息吸引过来的。
诱骗团伙常常用毒品和酒精使女孩丧失反抗能力，或是强迫她们与他人发生性关系，而受害女孩会因为担心自己的不当行为曝光而不敢报警。
儿童也可能会通过在网上“交友”或是所谓的“聚会模式”被贩卖，团伙成员用饮料、毒品、金钱和开车兜风为诱饵引诱受害者参加所谓的“聚会”。
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