金正恩再登长白山预示将有“大事”

外媒称，为了庆祝其最近一次导弹发射活动，朝鲜最高领导人金正恩12月8日拜访了白头山（即长白山——本网注）。据说，他的父亲金正日就是在这座神圣的山上出生的。
据美国《新闻周刊》网站12月10日报道，11月29日，朝鲜发射了迄今为止威力最强大的洲际弹道导弹，证明朝鲜已具备攻击美国本土目标的能力。就在两个月前，朝鲜进行了一次成功的核试验。在这次导弹发射前几小时，韩国防务官员曾表示，平壤距离最终搞出核武库并实现研制出能够打击美国的核弹的目标还有不到一年时间。
据朝中社报道，金正恩访问白头山，“感怀万千地回眸以永远不会动摇的白头山信念和意志，坚贞不屈地光辉实现完善国家核力量历史大业的可歌可泣的岁月”。
另据韩国《中央日报》网站12月11日报道，朝鲜劳动党委员长金正恩12月8日登上了白头山山顶。据悉，此次金正恩所登之处海拔为2600米左右。据推算，他在白头山山顶期间气温应该为零下31摄氏度到零下22摄氏度。
报道称，金正恩执政以来的五年间不时会登上白头山，但在12月登山还是首次。他在低于零下20度的严寒中登顶白头山的原因是什么呢？
朝鲜官方媒体报道，“金正恩委员长为将白头圣山更好地建设为革命传统教育的据点而作出指示”。从表面来看，他是为检查并完善被朝鲜视为“革命圣地”的白头山设施。
报道认为，但鉴于金正恩每当做出重大决断之前都会来此的惯例，有分析称他可能正在谋划什么“大事”。金正恩在2013年处决姑父张成泽以及2015年处决人民武力部部长玄永哲之前都曾前往白头山。去年9月第五轮核试验后，他也曾前往白头山及附近的三池渊。韩国政府人士分析称，“朝鲜领导人在做重要决定之前都会来白头山，金正恩似乎也继承了这一惯例”。
另一名韩政府人士表示，“朝鲜今年动用核试验和导弹试射来尝试与美国进行谈判，但未能如愿。朝鲜或将打出更有力的牌”。有分析称，朝鲜可能会按下新挑衅的按钮以让美国感受到更大的威胁，迫使美国在军事选择和对话之间做出抉择。有声音担忧朝鲜可能会在太平洋上进行氢弹试验或发射潜射弹道导弹和远程火箭（导弹）等。
此外有分析称，金正恩在酷寒天气前往白头山是想要向朝鲜人民传递要顶住国际制裁压力的信息。
还有人认为，这或许意味着朝鲜的基调将从挑衅转为对话。
韩国朝鲜研究生院大学梁武镇（音）教授分析称：“金正恩在成功发射‘火星’-15后前往白头山，或是作为一种仪式宣布已建成核武装。新年伊始，朝鲜或许已做出决断要通过对美国或韩国的对话攻势来主导政局。”
韩国政府人士表示：“明年是朝鲜政权建立70周年，因此金正恩要在政治、经济和外交等所有领域内创出成果。他要在1月1日的新年贺词中发布新一年的政策方针，预计其中会包括在白头山的具体构想。”
此外据韩国《东亚日报》网站12月11日报道，金正恩在12月的严寒中登上了白头山山顶。有分析认为，金正恩曾在登上被宣传为“圣地”的白头山之后做出重大决定，这次可能在近期宣布朝鲜为“有核国家”。
《劳动新闻》9日报道称，金正恩与劳动党副委员长崔龙海等人一起登上了白头山将军峰。自上台以来，金正恩从2013年以后每年都前往白头山。他2013年11月前往白头山后，第二天处决了其姑父张成泽；2014年11月登上白头山后，在第二年的新年致词中突然提议举行南北首脑会晤。
韩国政府有关人士表示，“在上月发射‘火星’-15导弹后，金正恩宣布‘已建成核武装’，很有可能会在明年的新年致词中宣布朝鲜为有核国家”。
报道称，虽然《劳动新闻》宣传金正恩“穿过厚如山积的大雪登上了白头山”，但他的大衣、皮鞋上没有雪和泥的痕迹。这是因为朝鲜铺设了通往山顶的道路，四轮驱动的汽车可以直接开上去。
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