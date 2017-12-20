美古解冻受挫 俄罗斯重返古巴

埃菲社12月17刊文称，敌对近60年的古巴与美国宣布启动两国关系正常化进程到今天已满三年，但由于现任美国总统特朗普对哈瓦那怀有敌意，两国关系正常化的前景希望渺茫。而与此同时，俄罗斯利用美古关系解冻受挫之机加大了“重返”古巴的力度。
文章称，最近6个月来，一度进展虽慢但意义非凡的美古接触局面变成了严苛的政治制裁。古巴政府本周就这种僵局的不良后果发出了警告。
文章称，古巴外交部美国司司长何塞菲娜·比达尔周五说：“人们已经能感受到（美古关系正常化受挫后）最先出现的负面影响了。”比达尔是两国关系正常化进程中古巴方面露面次数最多的官员之一。
文章称，赴古巴旅行的美国人数量在正常化进程启动后曾一度猛增一倍以上，但现在已经开始出现下降；有关医疗卫生、环境保护等议题的双边对话已陷于停滞，一些原计划在哈瓦那举行的高级别会议改在华盛顿举行。
利用美古关系受挫之机，古巴的老盟友俄罗斯开始释放出对古巴兴趣大增的信号。俄罗斯采取了一些重大的经济举措，例如今年5月，俄罗斯石油公司宣布与古巴金属进口公司签署一项协议，向古巴提供25万吨石油和衍生品。分析人士指出，在委内瑞拉无法向古巴保证石油供应之际，俄罗斯有意填补委内瑞拉留下的空白。
文章称，在时任美国总统奥巴马和古巴领导人劳尔·卡斯特罗宣布启动两国关系正常化进程的5个月前，俄罗斯总统普京在对古巴进行访问时签署法令，免除古巴在苏联时期所欠债务的90%。近年来，古巴与俄罗斯两国领导人的会晤也有所增多。
就在这个周六，劳尔刚刚接见了来访的俄罗斯石油公司首席执行官伊戈尔·谢钦。谢钦被认为是普京的左膀右臂。
文章称，俄罗斯目前是古巴的第四大贸易伙伴，参与了古巴投入巨资的铁路系统现代化升级项目。俄罗斯拉达汽车公司已重启对古巴的汽车出口。今年1月至9月，赴古巴的俄罗斯游客比去年同期增加了40%。
就在特朗普赢得2016年美国总统大选之后不久，古巴和俄罗斯签署了一系列涉及军事、运输、电力、医药等领域的合作协议。
文章称，特朗普在竞选活动最后阶段表示，他不会沿用奥巴马政府的古巴政策，这一表态被认为意在争取古巴裔美国人手中的选票。
文章称，但入主白宫几个月后，特朗普用实际行动让美古关系雪上加霜。他宣布，美国将继续执行对古巴的经济、金融封锁和贸易禁运政策，并在旅游、贸易等领域收紧奥巴马政府时期对古的松绑政策。
古巴《起义青年报》日前报道称，古巴政府认为，特朗普“将古巴当成了他玩弄国内政治把戏的一个筹码”。在此之前，长期敌视古巴政府的古巴裔联邦参议员马尔科·鲁维奥加入了美国国会调查俄罗斯涉嫌干预美国大选的委员会。
文章称，在美国政府以所谓“声波攻击”为由驱逐驻美古巴外交官之后，美国民主党参议员帕特里克·莱希曾提醒说，俄罗斯将从这场外交摩擦中获益。
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