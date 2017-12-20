境外学者激辩中日关系发展趋势

中日关系一直是外界关注的话题。随着2018年的临近，在新的一年中，中日关系究竟仍旧在短期内难以改善，还是将会迎来“机遇期”？境外学者看法不一。
《日本时报》网站12月18日刊载香港时事评论员秦家骢题为《日中关系：会有更多信任，抑或只是友好？》的文章称，现在两国关系有好转的迹象。上周，在南京大屠杀80周年纪念仪式上，全国政协主席俞正声发表了讲话，他没有简单地回顾历史，而是寄望未来，并希望中日关系改善。他说：“只有正确认识历史，才能更好开创未来。”他还说，中日两国要世代友好，“共同为人类和平作出贡献”。
文章称，“世代友好”这类话语让人回想起明仁天皇1992年的访华之行，他在各地受到了欢迎，中国当时就谈到与日本的长久友谊。
文章称，近来，中国官员也关注其他纪念日，不仅是南京大屠杀。
文章称，中国外长王毅在近期的演讲中说：“我们愿与日方相向而行，推动中日关系早日回到正常发展轨道，使中日友好重新成为两国交往的主流。”
文章认为，日本方面也有改善关系的强烈愿望，安倍晋三力促实现两国领导人互访。
文章称，中国和日本都清楚国际政治现实。虽然双方努力改善贸易和外交关系，但都清楚对方为增进本国利益所做的事。
文章称，因此，日本可能继续对中国保持警惕，并仍将升级其武装力量，坚持对钓鱼岛所谓的主权，加强与有着相似想法的国家的关系。
文章称，中国同样不会就领土主权让步，而且可能继续派遣船舰和飞机进入日本认为的领海和领空。然而，双方将寻求更好地管控分歧，从而避免在东海擦枪走火。因此，由于两国都希望关系改善，双方将小心谨慎地向这个目标努力。
不过，也有学者对中日关系未来并不乐观。《日本时报》网站12月18日刊载联合国前官员田仁揆题为《中日关系必将继续停滞》的文章称，美国总统特朗普在11月份的亚洲五国之行期间展现了“美国优先”外交，很可能会加剧日本和中国围绕各自在亚太地区的影响力展开的竞争和对抗。
文章认为，尽管上个月在越南出席亚太经合组织领导人会议期间，中日两国领导人在举行会晤时称，两国关系出现了新开端，但考虑到双方在全球战略方面存在根本分歧，更何况还有一些棘手问题导致双边关系冷淡多年，比如对以往历史的不同解读、东海上的有争议岛屿，所以日中关系在短期内出现改善的可能性很小。
文章称，安倍在10月份的大选中大获全胜。安倍的胜利使他有可能在明年作为自民党总裁赢得第三个任期，这样他就可以担任首相到2021年，而这将使他得以推动实现修改日本战后宪法的长期目标。
文章称，中国则誓言将在各领域成为无可争议的超级大国，因此中国预计会在历史问题、钓鱼岛争端上对日本更加强势。
文章称，日本和中国将不得不在追求全球利益的大背景下管理双边关系。这样一来，双边关系当中很可能会出现为在亚太地区争夺影响力而展开的更为激烈的对抗和竞争。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost